為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    魂斷異鄉！ 印尼籍逃逸移工炊事不慎灼傷 搶救11天不治

    嘉義縣東石鄉發生瓦斯氣爆釀1死1重傷的養雞場。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣東石鄉發生瓦斯氣爆釀1死1重傷的養雞場。（記者蔡宗勳翻攝）

    2023/04/18 17:29

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕印尼籍逃逸移工JAPAR4月6日在嘉義縣東石鄉一處養雞場廚房炊煮時，疑似更換瓦斯桶不當致瓦斯外洩氣爆，JAPAR與送飼料來養雞場的楊姓男子都被灼傷，兩人被救護車送往嘉義長庚醫院急救，全身85%面積灼傷的JAPAR搶救至18日1時49分宣告不治，警方報請檢察官法醫相驗釐清死因。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心是在6日晚間6時7分獲報，指東石鄉嘉166縣道往海埔村方向附近養雞場有救護案件，立即派遣朴子及布袋分隊前往，抵達現場，回報疑似為民眾更換瓦斯時不慎遭灼傷，有兩位傷者，其中1位男性肢體及胸口輕度灼傷、意識清楚；另名男性肢體輕度灼傷、意識清楚，給予相關處置後均送嘉義長庚醫院救治。

    據了解，42歲的JAPAR自印尼來台擔任漁工，上岸後失聯被通報逃逸，事故地點為其同為40歲印尼籍女性友人「卡娃」工作的養雞場，JAPAR下廚時疑因更換瓦斯桶不當致瓦斯外洩，送飼料到養雞場的53歲楊姓男子聞到瓦斯異味，熱心幫其重新更換，但JAPAR沒有等瓦斯散掉就打開瓦斯爐開關致發生氣爆，與還沒有離開的楊姓男子同遭火劫，JAPAR全身高達85%灼傷，急救11天仍告不治，楊姓男子轉送高雄長庚醫院治療中。

    JAPAR因離開船艙逾期未歸，屬非法滯台，無居留證及勞健保，龐大的醫療費用都由養雞場老闆負擔，養雞場老闆並將協助處理JAPAR後事，將客死異鄉的JAPAR骨灰送回印尼老家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑瓦斯外洩引氣爆 桃園中壢民宅1家9口全送醫
    2023/04/17 22:53

    疑瓦斯外洩引氣爆 桃園中壢民宅1家9口全送醫
    驚！台南市區麻辣鍋店瓦斯氣爆 1中年男灼傷送醫
    2023/03/27 20:24

    驚！台南市區麻辣鍋店瓦斯氣爆 1中年男灼傷送醫

    綻放合庫永續力 響應世界地球日
    過年無人陪伴 基隆大德路發生氣爆1人死亡
    2023/01/24 13:36

    過年無人陪伴 基隆大德路發生氣爆1人死亡
    宿舍煮早餐引氣爆 女移工大面積燒傷
    2018/04/30 06:00

    宿舍煮早餐引氣爆 女移工大面積燒傷
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播