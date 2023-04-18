魂斷異鄉！ 印尼籍逃逸移工炊事不慎灼傷 搶救11天不治

嘉義縣東石鄉發生瓦斯氣爆釀1死1重傷的養雞場。（記者蔡宗勳翻攝）

2023/04/18 17:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕印尼籍逃逸移工JAPAR4月6日在嘉義縣東石鄉一處養雞場廚房炊煮時，疑似更換瓦斯桶不當致瓦斯外洩氣爆，JAPAR與送飼料來養雞場的楊姓男子都被灼傷，兩人被救護車送往嘉義長庚醫院急救，全身85%面積灼傷的JAPAR搶救至18日1時49分宣告不治，警方報請檢察官法醫相驗釐清死因。

嘉義縣消防局勤務指揮中心是在6日晚間6時7分獲報，指東石鄉嘉166縣道往海埔村方向附近養雞場有救護案件，立即派遣朴子及布袋分隊前往，抵達現場，回報疑似為民眾更換瓦斯時不慎遭灼傷，有兩位傷者，其中1位男性肢體及胸口輕度灼傷、意識清楚；另名男性肢體輕度灼傷、意識清楚，給予相關處置後均送嘉義長庚醫院救治。

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據了解，42歲的JAPAR自印尼來台擔任漁工，上岸後失聯被通報逃逸，事故地點為其同為40歲印尼籍女性友人「卡娃」工作的養雞場，JAPAR下廚時疑因更換瓦斯桶不當致瓦斯外洩，送飼料到養雞場的53歲楊姓男子聞到瓦斯異味，熱心幫其重新更換，但JAPAR沒有等瓦斯散掉就打開瓦斯爐開關致發生氣爆，與還沒有離開的楊姓男子同遭火劫，JAPAR全身高達85%灼傷，急救11天仍告不治，楊姓男子轉送高雄長庚醫院治療中。

JAPAR因離開船艙逾期未歸，屬非法滯台，無居留證及勞健保，龐大的醫療費用都由養雞場老闆負擔，養雞場老闆並將協助處理JAPAR後事，將客死異鄉的JAPAR骨灰送回印尼老家。

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