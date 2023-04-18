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    國道3彰化路段2車追撞 來車驚險閃影像曝光

    國道3號北上彰化路段4月17日晚上發生2車追撞事故。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段4月17日晚上發生2車追撞事故。（警方提供）

    2023/04/18 11:13

    〔記者張聰秋／彰化報導〕驚險一瞬間！昨晚（17日）9點22分許，國道3號北向198公里路段，發生2車追撞事故，車子彈到內側車道停止，不料，在警方未抵達事故現場時，另1輛來車行經案發事故的內側車道，發現前方有「障礙物」，千鈞一髮際，還好駕駛緊急閃過，否則撞上去，造成2次車禍，就後果不堪設想了。

    這起後方來車差點撞上前方事故車子，驚險一瞬間的影像曝光，有民眾說，幸好，駕駛反應夠快，2秒瞬閃，逃過車劫。還有民眾說，車子發生事故或半路拋錨，占用車道的當下，後方沒放故障標誌，是非常危險的事，少了這動作，會要人命！

    國道第七公路警察大隊表示，2車追撞事故，疑似後方未注意車前狀態，造成追撞，2車駕駛酒測值均0，車禍發生當下，其中1台車子一度佔用內側車道，國道七隊接獲報案後立即調派巡邏車前往處理，高公局緩撞車火速趕抵事故現場後方警戒，疏導車流，事故現場排除後，車流恢復順暢。

    國道七隊呼籲用路人，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停，若發生事故車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

    國道3號彰化路段昨晚發生2車追撞，車子發生當下一度占用內側車道，影響後方來車行駛。（警方提供）

    國道3號彰化路段昨晚發生2車追撞，車子發生當下一度占用內側車道，影響後方來車行駛。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段昨晚發生2車追撞，車體受損，停在車道待救援。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段昨晚發生2車追撞，車體受損，停在車道待救援。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段昨晚發生2車追撞事故，車禍當下，車子占用車道，差點被後方第3台來車撞上，險釀2次交通事故。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段昨晚發生2車追撞事故，車禍當下，車子占用車道，差點被後方第3台來車撞上，險釀2次交通事故。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段發生2車追撞事故，其中1台車子撞上護欄，幸好，沒人受傷。（警方提供）

    國道3號北上彰化路段發生2車追撞事故，其中1台車子撞上護欄，幸好，沒人受傷。（警方提供）

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