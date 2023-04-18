倒債被貼人頭靈堂大字報 法官認不算恐嚇

李男在債務人住處張貼「人頭靈堂」等大字報，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2023/04/18 07:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓市民不滿張姓友人欠債，涉嫌在張姓友人住處大樓前張貼印有張姓友人頭像、靈堂背景的「張公亡XX債20萬」、「我是阿斯巴辣我愛欠錢不還」等大字報，被依恐嚇等2罪判處拘役40天，高等法院高雄分院認為，「靈堂」為單純詛咒，不構成恐嚇，改依公然侮辱罪處罰金6000元。

檢方指出，2017年間，李借20萬元予張男，因張男未如期償還，向高雄地院申請核發債權憑證後，仍未還錢，2021年9月18日凌晨5點多，涉嫌委由2名男子前往高雄市鳳山區張男住處，在大樓前張貼印有張男頭像、靈堂背景、債權憑證並記載「張公亡XX倒債20萬」、「我是阿斯巴辣（意指白目、機車）我愛欠錢不還」等文字照片的大字報。

請繼續往下閱讀...

張男不滿名譽受損，訴請鳳山分局偵辦，辦案人員傳喚李男到案說明後，依恐嚇、公然侮辱2罪，移送高雄地檢署偵查起訴，地院法官調查，同一行為觸犯兩罪，從一重罪論處，依恐嚇罪判處拘役40天。

李男不服上訴，高雄高分院認為，他只是單純詛咒張男死亡，應屬迷信、怪力亂神等，沒有加害意思，不構成恐嚇罪，僅依公然侮辱罪判處罰金6000元定讞，如易服勞役，以1000元折算1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法