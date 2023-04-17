為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    科技男騙6少女自拍猥褻照 竟請求法官依「情堪憫恕」減刑

    戴男騙6名少女自拍猥褻照傳送給他，高等法院將他判刑4年10月，讓他在獄中好好反省。（記者楊國文攝）

    戴男騙6名少女自拍猥褻照傳送給他，高等法院將他判刑4年10月，讓他在獄中好好反省。（記者楊國文攝）

    2023/04/17 16:11

    〔記者楊國文／台北報導〕未婚的戴姓科技男，涉嫌以換取虛擬寶物為由，引誘網路認識的6名少女，自拍裸露性器官猥褻照傳給他看，其中一名女童被騙自拍多達1041張私密照，不料，戴竟請求法官以刑法59條「情堪憫恕」規定給予減刑，但遭駁回，高等法院依兒童及少年性剝削防制條例將他判刑4年10月，可上訴。

    判決指出，戴男自2021年2月起，透過網路遊戲認識仍是國小女童A女、B女、D女、E女，及未滿18歲的少女C女、F女，為滿足其性慾，竟以換取線上虛擬寶物為由，誘使6女從住處以手機、平版電腦以自拍方式，拍攝其露胸、性器官等猥褻照傳送給他。

    惡劣的是，6名被害少女涵蓋6個縣市，分佈是基隆市、台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市。受害最深的國小女童D女，被騙在3個月內拍攝自己的私密照多達1041張，傳送給戴男的裸照，第2多的另名國小女童E女則拍攝352張私密照傳送給戴男，F女也有182張之多。

    全案因A女母親察覺女兒有異，報警處理。警方去年1月到戴男住處搜索而破獲此案，戴男應訊時坦承犯行，但他卻請求依法第59條「情堪憫恕」的規定給予減刑。

    高等法院審理後，斥責戴男具大學學歷，且在科技業任職，竟以線上遊戲虛擬寶物為餌，引誘少女自拍隱私部位傳送給他欣賞，其性剝削行為嚴重侵害6人身心健全及人格發展，對社會亦有負面影響，其犯案經過，絕無任何情堪憫恕或值得同情之處，不應以刑法第59條規定給予減刑。

    高院審理認為，戴男為滿足自身性慾，卻犯案嚴重侵害被害人的身心發展等惡性，但考量他已和一名被害人達成調解並分期付款賠償中，該名被害人母親表示願意給他自新機會，依兒童及少年性剝削防制條例的「引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪」，判刑4年10月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    引誘小女友剃毛拍裸照還動粗硬上 20歲男判刑5年6月
    2023/03/10 11:26

    引誘小女友剃毛拍裸照還動粗硬上 20歲男判刑5年6月
    用手遊虛寶引誘少女 噁男騙10張裸照下場慘了
    2023/01/02 18:50

    用手遊虛寶引誘少女 噁男騙10張裸照下場慘了

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    國道警誘少年嘿咻 至少22人受害／數十人被拍攝猥褻影像 檢方追加起訴
    2022/12/09 05:30

    國道警誘少年嘿咻 至少22人受害／數十人被拍攝猥褻影像 檢方追加起訴
    誘拍裸照要脅 修法後最重判10年半
    2022/10/14 05:30

    誘拍裸照要脅 修法後最重判10年半
    被「鬼」嚇了一整晚 少女自拍21張性愛照「安撫」死者
    2022/09/10 09:59

    被「鬼」嚇了一整晚 少女自拍21張性愛照「安撫」死者
    網蟲騙送手遊傳說對決角色 威脅14少女視訊自慰被訴
    2022/08/30 20:40

    網蟲騙送手遊傳說對決角色 威脅14少女視訊自慰被訴
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播