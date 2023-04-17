科技男騙6少女自拍猥褻照 竟請求法官依「情堪憫恕」減刑

戴男騙6名少女自拍猥褻照傳送給他，高等法院將他判刑4年10月，讓他在獄中好好反省。（記者楊國文攝）

2023/04/17 16:11

〔記者楊國文／台北報導〕未婚的戴姓科技男，涉嫌以換取虛擬寶物為由，引誘網路認識的6名少女，自拍裸露性器官猥褻照傳給他看，其中一名女童被騙自拍多達1041張私密照，不料，戴竟請求法官以刑法59條「情堪憫恕」規定給予減刑，但遭駁回，高等法院依兒童及少年性剝削防制條例將他判刑4年10月，可上訴。

判決指出，戴男自2021年2月起，透過網路遊戲認識仍是國小女童A女、B女、D女、E女，及未滿18歲的少女C女、F女，為滿足其性慾，竟以換取線上虛擬寶物為由，誘使6女從住處以手機、平版電腦以自拍方式，拍攝其露胸、性器官等猥褻照傳送給他。

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惡劣的是，6名被害少女涵蓋6個縣市，分佈是基隆市、台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市。受害最深的國小女童D女，被騙在3個月內拍攝自己的私密照多達1041張，傳送給戴男的裸照，第2多的另名國小女童E女則拍攝352張私密照傳送給戴男，F女也有182張之多。

全案因A女母親察覺女兒有異，報警處理。警方去年1月到戴男住處搜索而破獲此案，戴男應訊時坦承犯行，但他卻請求依法第59條「情堪憫恕」的規定給予減刑。

高等法院審理後，斥責戴男具大學學歷，且在科技業任職，竟以線上遊戲虛擬寶物為餌，引誘少女自拍隱私部位傳送給他欣賞，其性剝削行為嚴重侵害6人身心健全及人格發展，對社會亦有負面影響，其犯案經過，絕無任何情堪憫恕或值得同情之處，不應以刑法第59條規定給予減刑。

高院審理認為，戴男為滿足自身性慾，卻犯案嚴重侵害被害人的身心發展等惡性，但考量他已和一名被害人達成調解並分期付款賠償中，該名被害人母親表示願意給他自新機會，依兒童及少年性剝削防制條例的「引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪」，判刑4年10月。

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