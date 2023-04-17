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    機車男不服取締伸手搶罰單 遭4員警制伏送辦

    陳姓騎士停在右轉停等區，卻閃著左轉方向燈，右轉燈號亮起仍占用車道，警方依法攔停製單，陳男不服取締和員警拉扯，遭制伏送辦。（記者陳建志翻攝）

    陳姓騎士停在右轉停等區，卻閃著左轉方向燈，右轉燈號亮起仍占用車道，警方依法攔停製單，陳男不服取締和員警拉扯，遭制伏送辦。（記者陳建志翻攝）

    2023/04/17 12:20

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子（40歲），昨天深夜騎車行經太平區太平路與中興路口時，停在右轉停等區卻閃左轉方向燈，待右轉燈號亮起仍占據右側車道，直到左轉燈號亮起時才右轉，巡邏員警發現攔停並開單，陳男疑似不滿欲伸手搶員警手上的舉發單，造成雙方肢體推擠，最後被員警壓制，並依妨害公務罪移送偵辦。

    太平分局太平派出所蔡姓員警昨天深夜11點巡邏經太平中興路、太平路口，發現前方陳姓男子（40歲）騎機車停在右側車道的停等區，卻閃著左轉的方向燈，等到右轉燈號亮起，陳男仍占用右轉車道，蔡員在後方示意占用車道，但陳男不理會直到左轉燈號亮起時才右轉往太平路，此時機車還閃著左轉方向燈。

    蔡姓員警立即上前攔停，並告知「未依規定使用方向燈」，當時陳男希望警方不要開單告發，改以勸導方式，不過員警不理會繼續開單，陳男與員警爭辯並揚言申訴，接著伸手想搶員警手上的舉發單，但沒有成功，雙方並發生推擠。

    蔡員見陳男不服稽查取締並衍生推擠動作，立即以無線電呼叫支援，連同蔡員共4名警力到場，順利將陳男制伏，過程中員警手部並擦挫傷，將陳男帶回警局偵辦，依涉嫌妨害公務罪移送法辦，另違反道路交通管理處罰條例部分，一併依法製單舉發。

    太平警分局呼籲，民眾駕駛動力交通工具應確實遵守交通規定，切勿不配合稽查，甚至有脫序行為涉嫌妨害公務刑罰。警方對於違反相關法令及公共秩序，為維護執法尊嚴，絕對依法究辦。

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