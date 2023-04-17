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    全國首例！網路借貸洩個資普發現金6000元險遭盜領 基警逮2嫌

    警方出示拘票及搜索票逮捕姚女（左）。（記者吳昇儒翻攝）

    警方出示拘票及搜索票逮捕姚女（左）。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/04/17 11:26

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名28歲顏姓男子本月10日前往新北市汐止區超商ATM欲領取普發現金6000元時發現無法領取，撥打客服專線後才知道款項已被人登記於某不明之銀行帳戶，驚覺個資可能遭冒用登記，趕緊報警求助。警方查出，顏男曾透過網路借貸因此個資外洩，循登記的帳戶揪出幕後盜用個資的姚女及王男，並依涉犯詐欺、個人資料保護法等罪，將2人移送法辦。

    基隆市警三分局偵查隊受理報案後，隔日就發函給登記的彰化銀行，確認款項因與登記者戶名不符，並未發款，因此顏男的6000元並未被領走。

    警方循線調查發現，該帳戶登記在彰化縣一名王姓男子名下，隨即報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮，會同當地警方前往查緝。

    30歲王姓男子見警方大陣仗到家中，承認確實有與40歲姚姓女子合謀，由姚女透過先前網路借貸的資料，找出5名被害人的身分證與健保卡，取得證號後，綁定自己的帳戶，協議若成功取得款項，各分一半。姚女見警方掌握事證明確，也承認犯行。

    警詢後，依涉犯詐欺未遂、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌，將王、姚二人移送彰化地檢署偵辦，並擴大追查有無其他民眾受害。

    基隆市警察局第三分局偵查隊長蘇育緯呼籲，應妥適保管身分證及健保卡等重要個人資料，不應輕易拍照傳送他人，避免外流遭不肖人士或詐騙集團藉機利用。

    警方出示拘票及搜索票逮捕王男（左）。（記者吳昇儒翻攝）

    警方出示拘票及搜索票逮捕王男（左）。（記者吳昇儒翻攝）

    姚女利用手機登錄系統，將收款帳戶設定為王男的帳戶，企圖私吞被害人的普發現金。（記者吳昇儒翻攝）

    姚女利用手機登錄系統，將收款帳戶設定為王男的帳戶，企圖私吞被害人的普發現金。（記者吳昇儒翻攝）

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