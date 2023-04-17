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    台中大里、太平科技執法5個月開罰2425件 這項舉發3月已掛0

    台中太平區中山路與環中東路口啟動科技執法，未依標誌、標線、號誌指示行駛，5個月共開罰1621件。（記者陳建志翻攝）

    台中太平區中山路與環中東路口啟動科技執法，未依標誌、標線、號誌指示行駛，5個月共開罰1621件。（記者陳建志翻攝）

    2023/04/17 07:45

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局在大里區國光路與環中東路口，還有太平區中山路與環中東路口，設置「科技執法」設備，並在去年10月24日同步啟動科技執法，取締重點為闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，統計發現，去年11月到今年3月5個月來，兩個路口共開出2425張罰單，不過舉發件數逐月下降，其中大里國光路和環中東路口未依號誌、標誌、標線行駛，3月舉發數更是掛0，顯見取締已發揮效果。

    台中市警局去年10月24日啟動太平區中山路與環中東路口、大里區國光路與環中東路口的科技執法，這些科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規行為，搭配車牌辨識系統，24小時自動擷取違規影像，並交由員警審查，確認違規屬實後製單舉發。

    啟用後5個多月，交大執法組統計發現，太平區中山路與環中東路口，共開出闖紅燈112件，未依標誌、標線、號誌指示行駛1621件，此路口以左轉燈未亮就搶先左轉的違規行為最多；大里區環中東路與國光路口，則是開出闖紅燈658件，未依標誌、標線、號誌指示行駛34件，此路口闖紅燈違規行為較多，兩路口5個月共開出2425件。

    不過統計發現，因持續宣導和民眾口耳相傳怕到了，兩路口民眾違規件數都逐月下降，太平環中東路和中山路口，未依標誌、標線、號誌指示行駛去年11月第一個月開罰600件，不過到今年3月已降至178件；大里區環中東路與國光路口的闖紅燈，去年11月開罰285件，今年3月更大幅下降只剩28件，此路口未依號誌、標誌、標線行駛，3月整個月舉發數更是掛0，顯見民眾守法意識提升。

    台中市警局也提醒民眾，行經科技執法路段及路口時，務必依照標誌、標線、號誌指示行駛，以維護交通安全與行車秩序。

    台中大里區環中東路與國光路口動科技執法，闖紅燈5個月共開出658件。（記者陳建志翻攝）

    台中大里區環中東路與國光路口動科技執法，闖紅燈5個月共開出658件。（記者陳建志翻攝）

    台中市太平區中山路與環中東路口執行科技執法，緊盯民眾違規行為。（記者陳建志攝）

    台中市太平區中山路與環中東路口執行科技執法，緊盯民眾違規行為。（記者陳建志攝）

    台中大里區國光路與環中東路口，還有太平區中山路與環中東路口，都設置科技執法設備，24小時全天候緊盯民眾違規行為。（記者陳建志攝）

    台中大里區國光路與環中東路口，還有太平區中山路與環中東路口，都設置科技執法設備，24小時全天候緊盯民眾違規行為。（記者陳建志攝）

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