不爽「禁帶寵物入內」 囂張男吃羊肉爐亮黑槍

謝男離去時對店家亮黑槍，被警方查緝到案。（擷圖自臉書「爆料公社」）

2023/04/16 20:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名謝姓男子今天中午約朋友到溪湖鎮一間羊肉爐餐廳用餐，其友人欲帶2隻寵物犬進入，被店家以影響餐廳出菜安全為由拒絕入內，謝男覺得面子掛不住，離去時竟然亮出一把手槍，用力敲擊櫃台，要店家「小心一點」。

店家除了報警也將男子囂張的畫面PO到網路，引發網民對「手槍男」的公憤。警方在男子亮槍後1小時將他逮捕，全案依恐嚇罪移送彰化地檢署偵辦。該名男子為36歲的謝男，16日中午約3、4名友人到溪湖鎮一間知名的羊肉爐餐廳用餐，謝男先進入，隨後其一名女性友人帶著2隻寵物犬欲入店內，店家連忙阻止，店家向謝男等人表示，羊肉爐的湯很燙，以前有狗狗亂跑把熱湯弄倒，影響到其它客人的用餐，後來他們就嚴令禁帶寵物入內用餐。

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眾人覺得非常掃興，沒有點餐即離去，而離去時謝男經過櫃台時冷不防掏出一把黑色槍枝，朝櫃台敲擊數下，示意要店家小心一點。店家見狀，隨即報警處理。

警方接獲報案後，調閱附近監視器畫面，在1小時內將36歲謝姓男子查緝到案，經搜索過後，發現謝男包內藏有瓦斯BB槍一把、折疊刀一枝。謝男向警方供稱，他是不滿店家的服務態度，才會憤而亮槍後離去。

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