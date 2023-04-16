養豬場旁貨櫃屋設製毒工廠 檢警破獲市值10億毒品4嫌收押

警方在汐止逮捕詹姓犯嫌。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/16 15:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保安警察第三總隊日前接獲線報指出，有一製毒集團在北北基宜一帶設立毒品工廠，且為了避免警方追緝，常更換製毒地點。11日警方發現該集團分別在宜蘭民宅及新北市某養豬場旁的貨櫃屋內製毒，見時機成熟，逮捕周姓製毒師傅等4人，起出市值10億元的3級毒品喵喵及製毒工具，偵訊後將4人移送法辦，檢察官向法院聲押獲准。

警方指出，2、3個月前接獲情資顯示，以22歲周男及28歲詹男為首的製毒集團，在台北、新北、基隆、宜蘭等地設立工廠製作4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵），平均每2週就更換製毒地點十分狡詐。

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4月初鎖定周、詹2人分別在新北市汐止區某養豬場旁的貨櫃屋及宜蘭縣壯圍鄉海邊的透天民宅設置工廠後，11日見時機成熟，隨即報請基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮偵辦，兵分四路逮人。

第一組人馬進到宜蘭的製毒民宅時發現，犯嫌竟在一樓架設神明桌供奉神明，就連祖先牌位都有，若不是情資正確，會讓人誤以為誤闖民宅，隨即前往三樓將22歲的周姓製毒師傅逮捕到案，並起出大量的喵喵成品、半成品及原料、製毒設備，另一組人馬則將循線逮捕另一名31歲周姓男子。

第三組人馬則前往汐止區某砂石場的貨櫃屋，一旁還有養豬場，企圖利用豬隻的氣味掩蓋製毒時難聞的味道，在屋內逮捕28歲詹姓男子，另一組人馬則將23歲劉姓男子逮捕到案。

保三警察總隊還出動警犬，在犯嫌們的車上嗅出有毒品的味道，仔細調查果然發現毒品。

警方偵訊時，4人均承認有參與製作三級毒品，但卻不願供出上游及下游銷售管道。警詢後，將4人移送基隆地檢署偵辦。

主任檢察官陳照世認為犯嫌不願供出實情，且涉重罪有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警指出，此次查獲的喵喵分別為成品50公斤、半成品636公斤、原料974公斤，若均都製成成品約可達430公斤，若再依市售每毒咖啡包約摻入0.2公克的「喵喵」計算，將可製作成近215萬包毒咖啡，以每包500元價格計算，製成的毒咖啡包對外販售後，可得近10億的不法利益，所幸及時查獲阻絕毒品流入市面。

保三總隊長黃家琦呼籲，緝毒為政府治安重點，針對各類毒品案件必定積極偵辦，全力達成「溯毒、追人、斷金流」等反毒總目標。

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警方出動緝毒犬搜查車內的毒品。（記者吳昇儒翻攝）

警方搜出大批原料。（記者吳昇儒翻攝）

警方搜出大批原料。（記者吳昇儒翻攝）

警方逮捕在宜蘭設製毒工場的周姓犯嫌。（記者吳昇儒翻攝）

小隊長劉謦緯持儀器檢測毒品。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣毒品成品、半成品及原料、製毒工具。（記者吳昇儒攝）

警方查扣毒品成品、半成品及原料、製毒工具。（記者吳昇儒攝）

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