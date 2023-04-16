為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    著軍服士官疑逼車鬼切發生追撞 遭撞駕駛控急剎釀禍

    士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

    士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

    2023/04/16 11:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山區傳出軍人駕車疑似逼車，蔡姓男子開轎車行經派出所旁加油站前，恰巧一輛紅色轎車欲左切進快車道，蔡男為直行車，以為對方要直行，雙方險些擦撞，不久，王姓軍人又加速到蔡男車前，雙方追撞報警，蔡男提供行車記錄器，指控軍人急剎影響道安，是否涉及逼車警方調查釐清中。

    蔡男（37歲）向媒體投訴，指4月13日上午開車行經中華一路時，一輛紅色轎車右轉至其車道後，並未立即切入快車道，他直行至紅車旁時，紅車突然往左切，當時未見對方提前打方向燈，不料，他往前幾秒的功夫，紅車突然加速超他車並鬼切進快車道，兩車便發生追撞，他調出自己的行車記錄器，質疑對方急剎且不當左切。

    據了解，紅車駕駛人為王姓士官，他下車看了一下自己的車後，又坐進車內等待員警到場處理，鼓山分局獲報派人趕往現場，王姓士官（30歲）並未詳訴車禍經過，只表示希望能拷背行車記錄器回去。

    警方表示，雙方均無酒駕，是否惡意逼車或爭道駕駛，尚待檢視行車記錄器影像，肇事責任有待釐清，交通大隊會根據測繪、行車記錄器，以及雙方說法進行初判，並呼籲駕駛人應注意路權及保持防禦駕駛觀念，以免車禍造成傷害和遺憾。

    士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

    士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

    士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，後車前方車損（紅箭）是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

    士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，後車前方車損（紅箭）是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行駛國道路肩遭特斯拉狂閃大燈 警：最重可罰6000元
    2023/04/14 11:26

    行駛國道路肩遭特斯拉狂閃大燈 警：最重可罰6000元
    玩命！74歲火爆翁國道急剎逼車、拉人狠揍 獲緩刑原因出爐
    2023/03/11 18:02

    玩命！74歲火爆翁國道急剎逼車、拉人狠揍 獲緩刑原因出爐

    宏碁筆電新品登場 普發6000享優惠
    被叭抓狂！賓士逼車亮開山刀 噴2.4萬+恐嚇罪嫌送辦
    2023/02/11 18:44

    被叭抓狂！賓士逼車亮開山刀 噴2.4萬+恐嚇罪嫌送辦
    男駕駛逼車擋道 涉犯多罪被送辦
    2023/02/03 11:43

    男駕駛逼車擋道 涉犯多罪被送辦

    禾聯變頻空調 健康抑菌省電超有感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播