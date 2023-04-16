著軍服士官疑逼車鬼切發生追撞 遭撞駕駛控急剎釀禍

士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

2023/04/16 11:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山區傳出軍人駕車疑似逼車，蔡姓男子開轎車行經派出所旁加油站前，恰巧一輛紅色轎車欲左切進快車道，蔡男為直行車，以為對方要直行，雙方險些擦撞，不久，王姓軍人又加速到蔡男車前，雙方追撞報警，蔡男提供行車記錄器，指控軍人急剎影響道安，是否涉及逼車警方調查釐清中。

蔡男（37歲）向媒體投訴，指4月13日上午開車行經中華一路時，一輛紅色轎車右轉至其車道後，並未立即切入快車道，他直行至紅車旁時，紅車突然往左切，當時未見對方提前打方向燈，不料，他往前幾秒的功夫，紅車突然加速超他車並鬼切進快車道，兩車便發生追撞，他調出自己的行車記錄器，質疑對方急剎且不當左切。

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據了解，紅車駕駛人為王姓士官，他下車看了一下自己的車後，又坐進車內等待員警到場處理，鼓山分局獲報派人趕往現場，王姓士官（30歲）並未詳訴車禍經過，只表示希望能拷背行車記錄器回去。

警方表示，雙方均無酒駕，是否惡意逼車或爭道駕駛，尚待檢視行車記錄器影像，肇事責任有待釐清，交通大隊會根據測繪、行車記錄器，以及雙方說法進行初判，並呼籲駕駛人應注意路權及保持防禦駕駛觀念，以免車禍造成傷害和遺憾。

士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

士官著軍服開轎鬼切發生追撞，後車駕駛提供行車記錄器，控士官疑鬼切急剎造成車禍，後車前方車損（紅箭）是否惡意逼車或爭道駕駛，警方將調查釐清。（民眾提供）

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