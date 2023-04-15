為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄警分局長、校長站斑馬線宣導 盼洗刷台灣「行人地獄」污名

    洗刷「行人地獄」污名，高雄市警局小港分局長謝承甫（紅圈右）與漢民國小校長陳昭治（紅圈左），聯手率隊站斑馬線宣導。（高市小港警分局提供）

    洗刷「行人地獄」污名，高雄市警局小港分局長謝承甫（紅圈右）與漢民國小校長陳昭治（紅圈左），聯手率隊站斑馬線宣導。（高市小港警分局提供）

    2023/04/15 16:46

    〔記者洪定宏／高雄報導〕立法院院會昨天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，車輛未暫停禮讓行人優先通過，罰鍰上限從3600元提高至6000元。高雄市小港警分局長謝承甫與小港區漢民國小校長陳昭治，隨即在放學過程，利用汽機車停等紅燈的空檔，站在斑馬線宣導，期盼洗刷台灣「行人地獄」的污名。

    漢民國小學生數超過1000人，另設有幼兒園，上學及放學過程人車甚多，鄰近的漢民路與大鵬路口，被警方列為易肇事路段，是治安巡邏、交通取締及保護學童的重點區域，因此成為首波宣導地點。

    昨天下午2點15分，立法院甫三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，2個小時後，小港警分局長謝承甫隨即率交通組、漢民派出所及志工，漢民國小校長陳昭治則偕同導護志工，在汽機車停等紅燈的空檔，站在漢民路與大鵬路口的斑馬線舉牌宣導，並以麥克風疾呼駕駛人務必禮讓行人通行，共同保護學童、親子及長輩安全。

    謝承甫強調，這次修法重點包括提高未禮讓行人罰則、檢討違規記點制度、提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則，並擴大未禮讓行人適用範圍，將未劃設行人穿越道的交叉路口也納入，若未暫停禮讓行人，罰鍰上限從3600元提高至6000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    道交條例三讀》新增13項民眾可檢舉違規項目 今年第三季上路
    2023/04/14 19:23

    道交條例三讀》新增13項民眾可檢舉違規項目 今年第三季上路
    立院三讀！恢復檢舉這些違停 不禮讓行人罰6000
    2023/04/14 14:28

    立院三讀！恢復檢舉這些違停 不禮讓行人罰6000

    普立茲克建築為水湳智慧城加冕 定調收藏價值
    交通檢舉新制上路 台南110報案爆增15％
    2022/08/05 15:34

    交通檢舉新制上路 台南110報案爆增15％
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播