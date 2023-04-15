高雄警分局長、校長站斑馬線宣導 盼洗刷台灣「行人地獄」污名

洗刷「行人地獄」污名，高雄市警局小港分局長謝承甫（紅圈右）與漢民國小校長陳昭治（紅圈左），聯手率隊站斑馬線宣導。（高市小港警分局提供）

2023/04/15 16:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕立法院院會昨天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，車輛未暫停禮讓行人優先通過，罰鍰上限從3600元提高至6000元。高雄市小港警分局長謝承甫與小港區漢民國小校長陳昭治，隨即在放學過程，利用汽機車停等紅燈的空檔，站在斑馬線宣導，期盼洗刷台灣「行人地獄」的污名。

漢民國小學生數超過1000人，另設有幼兒園，上學及放學過程人車甚多，鄰近的漢民路與大鵬路口，被警方列為易肇事路段，是治安巡邏、交通取締及保護學童的重點區域，因此成為首波宣導地點。

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昨天下午2點15分，立法院甫三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，2個小時後，小港警分局長謝承甫隨即率交通組、漢民派出所及志工，漢民國小校長陳昭治則偕同導護志工，在汽機車停等紅燈的空檔，站在漢民路與大鵬路口的斑馬線舉牌宣導，並以麥克風疾呼駕駛人務必禮讓行人通行，共同保護學童、親子及長輩安全。

謝承甫強調，這次修法重點包括提高未禮讓行人罰則、檢討違規記點制度、提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則，並擴大未禮讓行人適用範圍，將未劃設行人穿越道的交叉路口也納入，若未暫停禮讓行人，罰鍰上限從3600元提高至6000元。

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