新冠疫苗採購遭檢舉涉弊相關案件62案 北檢今全數簽結

去年5月20日，律師張靜發起萬人告發活動，在前衛生署長楊志良、前行政院新聞局長鍾琴，以及其他民眾的陪同下，赴台北地檢署按鈴告發總統蔡英文等人。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/04/14 17:22

〔記者錢利忠／台北報導〕高端疫苗內線交易一案，士林地檢署查出洩漏內線源頭來自衛生福利部食藥署專家審查委員會專家委員劉滄梧，上週分別依洩密、內線交易罪，起訴劉及其妻；該案另衍生62件與防疫有關的告發案，包括總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中均被告發殺人等罪，台北地檢署查無不法，今天下午將62案全數簽結。

北檢清查相關告發案發現，多數告發源頭都來自於律師張靜，以及前衛生署長楊志良、國民黨台北市議員鍾小平等多名藍營人士，告發時間集中於前年6月至今年2月，總計18件與疫情有關的告發案件，並衍生62案。

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遭告發者除了蔡英文、蘇貞昌、陳時中等3人之外，還包括衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩被告發圖利高端；陳時中及食藥署長吳秀梅被告發授權高登公司訂購1700萬劑快篩試劑；高端疫苗母公司基亞董事長張世忠被告發刁難民間進口國外合格疫苗等他字案。

北檢表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為新興傳染疾病，致病原、傳播途徑、預防措施、診斷標準、治療方式等，均與傳統肺炎相異，醫界對於該疾病的瞭解程度也極為缺乏，陳時中等人於執政經驗中，面臨突發緊急公衛事件需求的公益考量，需制定並修訂各種防疫措施，並準備防疫衛材採購及整備，以因應在不同時期產生疫情的各種變化，才能防止疫情擴散，保障國人生命、身體安全。

北檢表示，攸關全體國民健康權益的事項，相關決策多經專家會議討論形成意見，疫苗採購的選擇及佈局，亦為政策抉擇及判斷，縱使有部分決策過程及防疫作為未臻週全，亦難認陳時中等人對於疫情有廢弛職務等情事，無法以部分國人因疫情擴散，感染確診導致死亡或傷病的案例，即推論災害發生或死亡、傷害，與陳時中等人身為公務員施行的防疫措施有因果關係。

此外，查無陳時中等人有違反執行職務所應遵守之法令，而圖自己或他人不法利益，或濫用裁量權導致影響裁量決定的公平性及正確性等不法情形，不能以其因應疫情發展，採取扶植國內自製疫苗政策而採購國產疫苗，以及採購、徵用部分廠商的家用快篩試劑，對高端、福又達等公司有利，即推論有圖利情事，考量全案查無不法，予以簽結。

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