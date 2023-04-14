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    毒品通緝犯潛逃日本11年 今遣返歸案

    毒品通緝犯陳立勛潛逃日本11年，今被刑事局國際科遣返歸案。（記者邱俊福翻攝）

    毒品通緝犯陳立勛潛逃日本11年，今被刑事局國際科遣返歸案。（記者邱俊福翻攝）

    2023/04/14 14:41

    〔記者邱俊福／台北報導〕毒品通緝犯陳立勛，因涉及販賣海洛因等毒品案件，遭判有期徒刑18年4個月，未入監服刑，並於101年間潛逃至日本迄今，長達11年之久。刑事局國際科近日查知，陳嫌以郵寄方式申請逾期護照更新，為免取得新申辦護照後即潛逃至第三國繼續逃亡，隨即與移民署駐日本移民工作組合作，協調日本官方執行遣返事宜，今天順利押返歸案。

    國際科表示，現年47歲的陳立勛，101年間潛逃日本後，於107年曾因違反日本覺醒劑取締法，遭日方司法當局判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年定讞，並於109年9月間受驅逐出國處分，但當時因新冠疫情而尚未能執行強制遣返，日方遂改責令陳男以定期報到方式迄今，並等待適當遣返時機。

    詎料，今年3月下旬接獲我國駐日本代表處通報，表示陳男曾於3月中旬以郵寄方式申請逾期護照更新；為免陳男於取得新申辦護照後，企圖潛逃至第三國繼續逃亡，國際科與移民署駐日本移民工作組合作，協調日本官方執行遣返事宜，積極就陳男簽證居留狀態、台日執法單位人犯交接模式、航空公司配合協助事項等細節反覆確認。

    日方最後同意安排於今天配合我國執行人犯遣返作業，並由刑事局國際科人員快閃赴東京18小時，閃電押解陳男返台，移送檢方歸案並發監執行。

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