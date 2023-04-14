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    高雄3個月數起工安事件3死 國民黨籲檢討勞檢工作

    高雄今年來發生多起工安事件，國民黨市黨部籲盡速檢討勞檢工作。（國民黨高雄市黨部提供）

    高雄今年來發生多起工安事件，國民黨市黨部籲盡速檢討勞檢工作。（國民黨高雄市黨部提供）

    2023/04/14 11:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄3個多月來，發生多起工安事件，造成3人死亡；國民黨高雄市黨部今天批市長陳其邁，不要只力挺聲援拿就安基金給高雄的勞動部長許銘春，而忘了這些基層勞工朋友，盡速檢討勞檢工作。

    ​​ 對此，高市府強調，職業災害的發生，有絕大部分原因是雇主或從事業務的負責人員，未落實安全管理導致，勞工局會加強督檢，若發現違法將從嚴裁處，並呼籲工地主任或現場工程人員，切勿便宜行事，務必遵守相關規定。

    國民黨市黨部指出，自今年1月以來，高雄市陸續發生多起工安意外。1月份鳳山區工地，勞工從高樓墜下身亡；2月份三民區工地吊車傾斜倒塌，致2人受傷、仁武區鷹架倒塌，造成勞工1死1傷；3月份小港區吊車傾倒；昨天上午，小港再度發生勞工與吊車架、板模墜落地面而身亡，短短3多月已有至少3人因此失去生命。

    ​​ 國民黨高雄市黨部表示，3月底勞工局才由局長率隊做過勞檢，短短不到半個月，卻再次發生憾事，市府未盡到監督管理之責，質疑「所謂的勞檢工作，到底是否有真正的落實檢查到位，如果有確實，為什麼短短幾天就發生悲劇？」

    ​​ 國民黨高雄市黨部呼籲市長陳其邁，不要只顧著聲援勞動部長許銘春，卻忘了基層弱勢的勞工朋友；並希望就安基金真正的目的，應用於勞工的就業協助上，應重新檢討就安基金的使用，市府也應盡速檢討勞檢工作、啟動工安健檢，還給基層勞工一個安全的工作環境。

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