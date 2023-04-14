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    獨家》涉收賄包庇受刑人私會家屬 澎湖縣調站組長被聲押禁見

    陳麒元為調查官班42期，於嘉義市調查站任職期間，曾承辦毒品相關業務，並協辦多件毒品重案，也曾代表調查局赴新加坡參加毒品相關研討會；他涉嫌向受刑人及其家屬索賄的事件爆發後，引起不少調查官熱議。（讀者提供）

    陳麒元為調查官班42期，於嘉義市調查站任職期間，曾承辦毒品相關業務，並協辦多件毒品重案，也曾代表調查局赴新加坡參加毒品相關研討會；他涉嫌向受刑人及其家屬索賄的事件爆發後，引起不少調查官熱議。（讀者提供）

    2023/04/14 10:40

    首次上稿 08:28
    更新時間 10:40（新增陳麒元照片及背景）

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局驚爆有調查官涉嫌收受在押人犯的不正利益，甚至收賄10萬元至20萬元賄款，換取包庇受刑人利用借提機會出監處理私事的醜聞！廉政署南調組13日秘密搜索時任嘉義市調查站調查官、現任澎湖縣調查站組長的陳麒元，消息傳回位於新北市新店的調查局本部，震撼局內高層，經橋頭地檢署漏夜複訊後，今凌晨依違反貪污治罪條例之違背職務受賄等罪將陳聲押禁見、陳姓、江姓2受刑人還押。

    檢廉掌握，全案發生於2019年至2021年間，檢廉獲報時任嘉義市調查站的陳麒元，涉嫌收受在台北監獄服刑中的陳姓受刑人，以及在高雄監獄服刑的江姓等兩名受刑人家屬的賄賂，每次收取10萬至20萬元不等賄款，並接受受刑人家屬提供的高檔智慧型手機，換取讓兩名受刑人利用借提庭訊的機會，讓受刑人在監獄外處理私事及與小孩碰面等。

    廉政署接獲情資後，報請橋頭地檢署指揮偵辦，經立案蒐證，昨天發動搜索約談；相關人士說，在押被告的案件尚在偵查中，陳員涉嫌讓被告與家屬見面，是否可能借此居中請家屬傳遞訊息，為所涉案件進行串證等情，相關部分都要一併調查釐清。

    陳麒元為調查官班42期，擔任嘉義市調查站期間曾承辦毒品業務，並協辦多件毒品重案，也曾代表調查局赴新加坡參加毒品相關研討會，他涉嫌向受刑人及其家屬索賄的事件爆發後，引起不少調查官熱議；不過，也有調查官私下指出，承辦毒品業務的調查官非常多，不是所有承辦過毒品案件的，都能稱得上「緝毒英雄」；也有調查官嘲諷：「沒出事的不會是英雄，只要出事的，就都是英雄」。

    調查局驚爆有調查官涉嫌收受在押人犯的不正利益，昨遭廉政署搜索。（資料照）

    調查局驚爆有調查官涉嫌收受在押人犯的不正利益，昨遭廉政署搜索。（資料照）

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