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    少女吸毒陳屍摩鐵 大逆轉改判毒販有罪

    黃男涉嫌販賣毒品未遂，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

    黃男涉嫌販賣毒品未遂，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

    2023/04/14 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓少女吸毒陳屍摩鐵，警方循線逮捕涉嫌販毒黃姓嫌犯送辦，卻被地院判決無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院認定，當天因陳女想賒帳買毒而被拒絕，未購得毒品，她死因與黃無關，但黃男確有販毒未遂行為，依違反毒品危害防制條例判刑2年。

    檢方指出，2020年6月12日上午11點35分，黃男在網路聊天室刊登販售含有3級毒品愷他命的咖啡包，並與17歲陳姓少女約定在前鎮區中華與森林路口的房屋仲介加盟店旁的街道交易五包共2000元。

    陳女取得毒品後，由鄭姓友人開車載往熱河街汽車旅館住宿，途中她並在車內吸食。隔天清晨5點多，鄭開門外出購物，1個小時後返回旅館，發現她陳屍房內，辦案人員解剖驗屍，證實她因吸食過量毒品死亡，並循線查獲黃男涉案，依違反毒品防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵查起訴。

    地院調查，當天因陳女想賒帳買毒而被拒絕，黃屬預備販毒階段，無處罰規定，而陳女有可能在此之前，已吸食大量毒品，死因與黃無關，認定罪證不足。

    檢方不服上訴，高雄高分院雖認為陳女死因，與黃男販毒無關，但黃確有意圖販售，後來因賒帳而未成交，依未遂犯論處，因此改判有期徒刑2年，可上訴。

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