山友干卓萬山失聯達9天 警義消、民間團體持續搜尋

干卓萬群峰沿途有多處斷崖，救難人員針對可疑人員墜崖處進行下切搜尋，也動用空拍機至更深處尋找。（資料照）

2023/04/11 11:04

〔記者佟振國／南投報導〕66歲蔣姓男子日前隨隊攀登南投縣干卓萬群峰，4月2日傳出疑似在干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向失聯已達9天，今天山區天候許可，南投縣消防局再度申請直升機搭載搜救人員上山，除了地面14名人員下切研判可能失足墜崖的斷崖附近搜尋，也動用4部空拍機輔助至人員無法抵達的更深處尋查，盼有進一步消息。

桃園1支11人登山隊上月31日由南投仁愛萬大林道入山，攀登干卓萬山、卓社大山等知名百岳，預計4月3日由武界林道下山，未料4月2日上午傳出隊中66歲蔣姓男子失聯。

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南投消防局根據領隊及先前走在蔣男前面的高山協作說法，在行經干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向，呼叫蔣男時沒有回應，不排除失足墜崖，多次在附近下切尋找未果，焦急家屬也透過管道請「跑山獸」羅培德上週末入山協助搜尋，也下切逾200公尺的斷崖、溪谷，但只有找到1只破舊的登山背包，應不是蔣男所有，由於當時都無人目擊蔣男實際位置，山區遼闊，也讓搜救陷入瓶頸，加上日前山區天候不佳，都令救難人員吃足苦頭。

今天山區天候許可，消防局再度申請直升機搭載搜救隊員入山，參與搜救的警消、義消及民間團體有14人，再由干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處擴大搜尋範圍，同時出動4部空拍機輔助，可以飛至人員無法抵達的500公尺深山崖、溪谷勘查，盼能有進一步的消息。

66歲蔣姓男子於干卓萬山失聯已經9天，今天山區天候許可，南投消防局再申請直升機搭載搜救人員入山搜尋。（資料照）

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