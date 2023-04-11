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    嘉義男欠稅2435萬元賣紅檜還不夠，法拍建地前趕緊繳清

    嘉義男子欠稅2435萬元，趕在土地被法拍前繳清。（行政執行署嘉義分署提供）

    嘉義男子欠稅2435萬元，趕在土地被法拍前繳清。（行政執行署嘉義分署提供）

    2023/04/11 09:53

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市81歲林姓義務人欠繳2015、2016年綜合所得稅及罰鍰共2435餘萬元，行政執行署嘉義分署於去年11月1日以132萬元拍賣義務人的3根紅檜，因為義務人仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署查封5筆義務人土地進行鑑價拍賣程序，因土地價值遠高於欠稅金額，義務人於公告拍賣前繳納2300餘萬元，日前全數清繳所有欠稅。

    行政執行署嘉義分署表示，欠稅人林男的父親，於1987年死亡，遺下嘉義市民生南路下路頭段2686坪土地一筆，後來林男與建設公司簽訂買賣契約出售土地權利，國稅局依此對他課徵綜合所得稅及罰鍰共計2435萬餘元。因林男逾期不繳2年度欠稅及罰鍰，國稅局自2022年3月１日起，陸續移送嘉義分署強制執行。

    執行人員受理後，查封義務人名下5筆土地，並查得義務人位於嘉義市民生南路木材廠有珍貴木材可供執行，執行人員依比例原則，先行強制執行木材，聯絡義務人限期提出繳納方案處理欠稅，否則將拍賣查封的土地，執行書記官查封3根紅檜，去年11月1日以132萬元價額拍定。

    林男於紅檜拍賣後仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署立即就義務人被查封的5筆土地進行鑑價拍賣程序，查封的5筆土地以連接嘉義市民生南路608巷的2筆約390坪相連土地最值錢，390坪土地鑑價金額高達3900萬元。

    日前書記官與林男及其家屬溝通，表示若仍不繳納欠稅，唯有對其所有土地進行法拍，屆時土地法拍價格可能會低於市價，還不如自行尋找買家出售較有利，義務人衡量利害得失後，日前繳納2300餘萬元，全數清繳所有欠稅。

    嘉義男子欠稅2435萬元，趕在土地被法拍前繳清。（行政執行署嘉義分署提供）

    嘉義男子欠稅2435萬元，趕在土地被法拍前繳清。（行政執行署嘉義分署提供）

    嘉義男子欠稅2435萬元，先前所有的紅檜被拍賣。（行政執行署嘉義分署提供）

    嘉義男子欠稅2435萬元，先前所有的紅檜被拍賣。（行政執行署嘉義分署提供）

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