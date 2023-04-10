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    首頁　>　社會

    疑個資遭盜 男子ATM領不到全民普發6000元

    顏男領不到全民共享普發現金後，趕緊跑到超商附近的汐止警分局汐止派出所報案。（記者吳昇儒攝）

    顏男領不到全民共享普發現金後，趕緊跑到超商附近的汐止警分局汐止派出所報案。（記者吳昇儒攝）

    2023/04/10 22:55

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕全民共享普發6千元今開放ATM直接領款，竟發生民眾身分疑遭冒用，領嘸現金。基隆一名顏姓男子今日中午前往新北市汐止區某超商ATM領取普發的6千元現金，操作時發現無法領取，趕緊跑到汐止派出所報案。初步查詢，顏男的個人資料已經登記在某銀行帳戶內，但該帳戶並非顏男所持有，懷疑遭人冒用盜領。案件目前已轉由基隆警方進行偵辦。

    新北市警汐止派出所接獲報案後，趕緊受理，並做初步筆錄。顏男向警方表示ATM領不出現金後，就打電話到財政部1988紓困振興專線詢問，依照自己的身分證字號進行查詢後，發現證件號碼被綁定在彰化銀行某帳戶，款項將匯入該帳戶中，但卻不知道該組帳號是誰所有，擔心遭人盜領。因顏男居住地位於基隆市警三分局轄區，隨即將相關資料轉請基隆警方偵辦。

    基隆警方指出，顏男領不到普發現金的狀況尚未明朗，不知是因未核實或是哪一個作業端發生失誤，抑是身分證及健保卡卡號遭人冒用，導致顏男權益受損；明日將發函給彰化銀行調閱帳戶持有人身分，並詢問顏男身分證件登錄狀況及領取情形，若確定該筆現金已遭人領走，將追查該帳戶金錢流向，積極偵辦。

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