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    首頁　>　社會

    騎車自摔就醫酒測超標 辯在家喝酒止痛「過關」

    林男涉酒駕自摔被訴，經高雄高分院判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

    林男涉酒駕自摔被訴，經高雄高分院判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

    2023/04/10 22:08

    〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子騎機車自摔後，步行近2公里回家，才通知救護車送醫後，經警方測得酒精濃度每公升0.38毫克，被依公共危險罪起訴，高等法院高雄分院調查，酒測離案發時相距56分鐘，無法證明他是酒後騎車，維持無罪判決並定讞。

    檢方指出，前年12月12日凌晨4點多，林男酒後騎車行經屏東縣里港鄉產業道路時，不慎自摔受傷，為免酒駕犯行曝光，竟棄車徒步返回土庫村住處後，始通知救護車送往旗山醫院，警方據報前往酒測，酒精濃度每公升0.38毫克，涉嫌公共危險罪起訴。

    林男辯稱，自摔後走了10多分鐘到家，才喝酒止痛，否認酒駕行為。屏東地院判決他無罪後，檢方不服上訴指出，林供稱買酒的時間點，經查並無紀錄外，證人葉男雖指林在家喝酒，但地址卻說錯了，加上林供詞前後不一，及事故地點顯然已偏離行駛路線，要求改判有罪。

    一、二審法院調查，事故現場距林住處1850公尺不算遠，並因現場昏暗，往來人車稀少，及凌晨時刻，他返家後就醫，未違背常理。

    又查，林在醫院被警方詢問有無喝酒，曾表示有在家喝保力達跟金牌啤酒止痛，還要酒測嗎？此外，林騎車前曾在釣蝦場，據店員指稱，沒看到他喝酒，加上自摔至警方酒測時差56分鐘，不排除他返家後喝酒的可能性，因此判決無罪定讞。

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