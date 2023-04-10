法務部修法加重打詐 「檢肅幫派、斷金流、嚴懲詐團」列3重點

法務部長蔡清祥。（資料照）

2023/04/10 20:17

〔記者楊國文／台北報導〕法務部今指出，對於詐騙集團囚禁、凌虐受騙民眾時有所聞，政府採總動員全力打詐，嚴懲詐騙集團，法制面從加重刑法、組織犯罪條例、洗錢等法律著手，強力抑制詐團犯罪，亦積極督導高檢署帶領全國檢警調機關，朝「檢肅暴力幫派、截斷不法金流、嚴懲詐欺集團」三大重點方向貫徹執行，嚴辦重懲犯罪惡行。

法務部指出，近日先由高檢署視治安狀況規劃全國同步打擊詐欺專案行動，並結合其他打詐國家隊成員，召開跨部會聯繫會議，隨時就「懲詐」過程所見其他行政機關能夠協助的事項提出具體建議，藉著透過各種管道加強民眾「識詐」觀念，進而達到「阻詐」、「堵詐」的目的，法務部舉例，例如經由金融監管、電信網路管理等機關的協助，盡力從來源端就降低詐欺案件被害數量，以減少讓詐欺集團得逞的機會。

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此外，法務部長蔡清祥指示下，主動從法制面著手，積極推動包括刑法、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等相關法律修正，配合執法機關強力打詐查緝，加重處罰力道，嚴辦重懲詐欺集團犯罪惡行。

刑法部分，修正草案以擴大處罰、加重刑責為修法重點，增訂加重詐欺罪類型及加重剝奪行動自由罪，對於類似「台版柬埔寨」案件，詐欺集團犯案過程同時對被害人有長期拘禁、施以凌虐或其他暴力犯行，甚或造成被害人死亡、重傷害之結果，將課以重刑嚴懲。

法務部舉例，行政院院會上月已通過刑法修正草案，首先，增訂剝奪他人行動自由罪的加重處罰事由，如私行拘禁如伴隨著3人以上共同犯案、攜帶兇器，對被害人施以凌虐、剝奪行自由達7日以上等情形，將刑度提高至1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬以下罰金。另外，增研加重結果犯等刑罰要件，若因而致人於死者，處無期刑徒，或10年以上徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下徒刑。

另外，亦增訂加重詐欺類型，若以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法而犯詐欺罪者，處1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金。

在組織犯罪防制條例修正部分，法務部指出，以斷絕金援、人援，防止組織勢力蔓延為修法重點。對於近來招攬國人至柬埔寨等國家，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官之亂象，最重可處7年徒刑，得併科2000萬元以下罰金。

至於洗錢防制法修法部分，研議針對人頭帳戶及收簿集團增訂處罰規定，以有效遏止人頭帳戶，從源頭防杜犯罪工具。

法務部強調，上述修正法案未來立法通過後，將可更加完備對詐欺犯罪的處罰，而有效達到全面打詐及強力阻止衍生犯罪之規範目的，將持續督請高檢署指揮執法機關以「強力瓦解、全面徹查、嚴查速辦、從重求刑」強力打詐手段，嚴懲詐欺集團。

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