彩虹毒菸味道臭！ 花蓮警方攔查一聞就抓到

花蓮市20歲陳姓男子車上持有3級毒品彩虹菸被花蓮吉安警分局查獲，今依毒品危害防制條例移送偵辦。 （吉安警分局提供）

2023/04/10 16:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市20歲陳姓男子昨晚開車停在吉安路一段紅線上，吉安警分局太昌派出所警員前往盤查，查緝毒品經驗豐富的所長陳添丁聞到車上有毒品異味，並在右前乘客座上發現可疑香菸，經檢測後為3級毒品彩虹菸，今依毒品危害防制條例移送偵辦。

吉安警分局指出，太昌派出所長陳添丁畢業於警大警佐班第332期，從警17年查緝毒品經驗豐富，昨深夜11點多帶班巡邏，看見1部白色Honda轎車違停在超商前紅線，立即上前盤查，聞到車內有毒品異味，並發現右前座有香菸散落，研判是新興毒品彩虹菸，立即要求陳男受檢。

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警方當場在陳姓男駕駛車內查獲3級毒品彩虹菸7支，總重8.54公克，陳男向警方否認持有毒品，辯稱毒香菸不是自己的，是朋友掉在車上的，但對於友人的年籍資料卻模糊帶過交待不清，由於男子持毒事證明確，警方依現行犯逮捕送辦，並持續追查毒品的來源及流向。

吉安警分局呼籲，近年來新興毒品藉由不斷改變包裝來躲避查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品會傷害腦部中樞神經，嚴重者造成精神分裂並導致死亡，依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，千萬碰不得。

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花蓮市20歲陳姓男子車上持有3級毒品彩虹菸被花蓮吉安警分局查獲，今依毒品危害防制條例移送偵辦。 （吉安警分局提供）

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