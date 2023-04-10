恩將仇報持圓鍬打死接濟好友 莾男被裁定延押2月

男子陳進祥酒後和接濟他的好友起爭執，竟持圓鍬將他打死，高院日前依殺人罪判陳男無期徒刑，並認定陳有畏罪逃亡可能，裁定延長羈押2個月。圖為陳日前出庭後被還押。（記者楊國文攝）

2023/04/10 12:42

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市63歲男子陳進祥因居無定所，在謝姓友人接濟下住進謝家住處旁的鐵皮屋，不料，去年1月，2人在謝家飲酒時，陳男不滿妻子遭謝男批評，竟暴怒圓鍬朝謝的頭、臉部等重要部位狂敲數十下，全身多達63處傷勢，致謝傷重死亡，一、二審都依殺人罪判陳無期徒刑、褫奪公權終身，高等法院審理認定陳男有畏罪逃亡的高度可能，裁定延長羈押2個月。

高院指出，日前開庭提訊陳進祥訊問後，認定陳進祥殺人犯行重大，且歷審均判他無期徒刑的重罪，有畏罪逃亡的可能，原羈押的事由仍在，加上本案正上訴三審中，仍未判決確定，有相當理由可以認定陳男有逃匿以規避審判，而有高度逃亡可能，仍有羈押必要，因此裁定昨（9）日起延長羈押2個月，可抗告。

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檢警調查，陳男與謝男為多年好友，居無定所的陳男接受謝男好意，住進謝男位於大園區住處旁的鐵皮屋。

去年1月2日晚間7點，陳男到謝的住處喝酒，不料，陳男疑因不滿謝男言語攻擊他的妻子而發生口角，陳氣憤下持一旁的圓鍬痛擊謝男頭、臉部數十下，當場血流不止。謝男兒子返家發現爸爸傷重，已無意識，趕忙報案將他送到醫院急救。當晚8時，謝男仍因傷重不治，經查，謝男全身有多達63處傷勢。

被捕的陳男獲悉謝男死亡後，懊悔向謝的家人表示「對不起」，檢方偵查後將他依殺人罪起訴。

陳男應訊否認有殺人意圖，還辯稱鐵皮屋是他租的，他不是沒有地方可以住，當時是因謝男批評他妻子，講了很多難聽的話，他因喝酒之故，也有吃精神科的藥，一時失去理智，才隨手拿起門口的圓鍬打謝男，承認犯下傷害致死，但絕無殺人意圖。

桃園地院審理認為，陳男殺害謝男的手段殘忍且惡性重大，且犯後仍意圖卸責，否認犯行，毫無悔意，依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身。上訴後，高等法院日前判決駁回，仍判無期徒刑、褫奪公權終身。

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