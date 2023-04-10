為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    恩將仇報持圓鍬打死接濟好友 莾男被裁定延押2月

    男子陳進祥酒後和接濟他的好友起爭執，竟持圓鍬將他打死，高院日前依殺人罪判陳男無期徒刑，並認定陳有畏罪逃亡可能，裁定延長羈押2個月。圖為陳日前出庭後被還押。（記者楊國文攝）

    男子陳進祥酒後和接濟他的好友起爭執，竟持圓鍬將他打死，高院日前依殺人罪判陳男無期徒刑，並認定陳有畏罪逃亡可能，裁定延長羈押2個月。圖為陳日前出庭後被還押。（記者楊國文攝）

    2023/04/10 12:42

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市63歲男子陳進祥因居無定所，在謝姓友人接濟下住進謝家住處旁的鐵皮屋，不料，去年1月，2人在謝家飲酒時，陳男不滿妻子遭謝男批評，竟暴怒圓鍬朝謝的頭、臉部等重要部位狂敲數十下，全身多達63處傷勢，致謝傷重死亡，一、二審都依殺人罪判陳無期徒刑、褫奪公權終身，高等法院審理認定陳男有畏罪逃亡的高度可能，裁定延長羈押2個月。

    高院指出，日前開庭提訊陳進祥訊問後，認定陳進祥殺人犯行重大，且歷審均判他無期徒刑的重罪，有畏罪逃亡的可能，原羈押的事由仍在，加上本案正上訴三審中，仍未判決確定，有相當理由可以認定陳男有逃匿以規避審判，而有高度逃亡可能，仍有羈押必要，因此裁定昨（9）日起延長羈押2個月，可抗告。

    檢警調查，陳男與謝男為多年好友，居無定所的陳男接受謝男好意，住進謝男位於大園區住處旁的鐵皮屋。

    去年1月2日晚間7點，陳男到謝的住處喝酒，不料，陳男疑因不滿謝男言語攻擊他的妻子而發生口角，陳氣憤下持一旁的圓鍬痛擊謝男頭、臉部數十下，當場血流不止。謝男兒子返家發現爸爸傷重，已無意識，趕忙報案將他送到醫院急救。當晚8時，謝男仍因傷重不治，經查，謝男全身有多達63處傷勢。

    被捕的陳男獲悉謝男死亡後，懊悔向謝的家人表示「對不起」，檢方偵查後將他依殺人罪起訴。

    陳男應訊否認有殺人意圖，還辯稱鐵皮屋是他租的，他不是沒有地方可以住，當時是因謝男批評他妻子，講了很多難聽的話，他因喝酒之故，也有吃精神科的藥，一時失去理智，才隨手拿起門口的圓鍬打謝男，承認犯下傷害致死，但絕無殺人意圖。

    桃園地院審理認為，陳男殺害謝男的手段殘忍且惡性重大，且犯後仍意圖卸責，否認犯行，毫無悔意，依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身。上訴後，高等法院日前判決駁回，仍判無期徒刑、褫奪公權終身。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外送員亂尿尿引糾紛勒死小黃司機 檢方聲押禁見獲准
    2023/04/07 13:20

    外送員亂尿尿引糾紛勒死小黃司機 檢方聲押禁見獲准
    「台版柬埔寨」殺人棄屍公墓！中檢起訴16人 4兇嫌被求處最重之刑
    2023/04/07 12:31

    「台版柬埔寨」殺人棄屍公墓！中檢起訴16人 4兇嫌被求處最重之刑

    華人世界公益盛會 2023愛心獎提名開跑
    他隨手拿「武器之首」行兇竟一擊斃命 回收業者當街慘死
    2023/04/01 17:01

    他隨手拿「武器之首」行兇竟一擊斃命 回收業者當街慘死
    他被砍百刀斷氣前「我快沒氣力了」 女友誤認健身錯失生機
    2023/03/27 06:59

    他被砍百刀斷氣前「我快沒氣力了」 女友誤認健身錯失生機

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播