酒客夜店鬧事與安管衝突 警噴辣椒水帶回5人管束

警方在夜店門口將鬧事酒客噴辣椒水帶回警局管束。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/10 12:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區夜店發生酒後衝突事件，有多名年輕酒客因與同包廂的其他酒客口角，被夜店安管趕出去，這群酒客事後覺得不爽，趁夜店準備散場時，回頭找安管麻煩，雙方在夜店門口大聲爭執，附近守望的警方發現立刻上前制止，酒客竟在警方面前與夜店安管拉扯推擠，在場員警立刻用辣椒水制止其行為，並將21歲周男等5人上銬帶回警局保護管束。

昨週日清晨4時許，松壽路上夜店門外有10多人聚集，並不斷傳出咆哮聲，現場守望員警見狀，立即上前瞭解，經詢問現場安管人員，表示這群人稍早在夜店內與同包廂認識友人酒後口角糾紛，安管人員將情緒較激動之一方酒客帶離夜店。

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但這群年輕酒客不肯離去，隨後折返以要找人為由，執意進入夜店，遭安管人員阻擋在門外，酒客情緒激動，現場不斷叫囂拉扯，員警為免擴大衝突，立即對現場21歲周男、21歲曾男、24歲簡男、25歲許男、21歲王男等5名酒客噴灑辣椒水制止，並帶回派出所進行保護管束，等他們稍酒醒後通知家人帶回。

警方表示，深夜時段夜店區人潮眾多，特別於清晨3點至6點散場時段，在夜店區編排封鎖性路檢勤務，彈性交通管制松智路到松仁路這段的松壽路，除計程車、公務車、救護車輛外，其餘車輛只出不進，以利儘快疏散夜店區人群離開，並在各夜店周邊編排約20名守望員警，發現有狀況立即制止並區隔雙方，第一時間避免糾紛擴大衍生肢體衝突。

警方對情緒激動酒客上銬帶回警局保護管束。（記者姚岳宏翻攝）

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