台74線大里路段科技執法 啟用半年開罰1251件

台74線大里路段啟用科技執法半年，輛跨越槽化線違規行駛共開罰140件，可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。（記者陳建志翻攝）

2023/04/10 07:24

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路大里路段車流量大，銜接國道三號又鄰近工業區，部分車輛貪圖方便跨越槽化線爭道，並有大型車占用內側車道等違規行為，導致塞車、車禍頻傳，中市警局交通大隊在此路段的南北雙向，設置AI人工智慧科技執法設備，從去年10月1日啟用後，半年共開罰1251件，依「道路交通管理處罰條例」處罰新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾行車應遵守交通規則。

中市警局交通大隊指出，統計發現台74線大里路段，去年元月至9月底共有66件車禍，且因道路空間狹小，無適當地點讓員警執法，因此在30至33公里間路段，裝設AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等交通科技設備，並從去年10月1日啟用，執法重點為跨越槽化線，以及大型車輛行駛內側車道。

請繼續往下閱讀...

中市警局交大表示，經科技執法舉發，去年10月份第1個月大型車行駛內側車道違規共113件、跨越槽化線違規則有25件；11月第2個月，大型車行駛內側車道違規暴增達245件、跨越槽化線違規則有25件，之後大型車行駛內側車道違規呈現逐月緩步下降，今年3月剩176件，跨越槽化線違規則都維持在每月20多件。

交大執法組統計，到今年3月啟用半年，大型車行駛內側車道共開罰1111件，跨越槽化線違規則開罰140件，兩項違規共開罰1251件，其中大型車行駛內側車道依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第3款「未依規定行駛車道」處罰汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；車輛跨越槽化線違規行駛依33條第1項第12款「未依標誌、標線、號誌指示行車」處罰新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

台中市警局表示，交通科技執法設置地點，已公告在市警局交通警察大隊網站，道路上也設置警示牌，請民眾行經科技執法路段及路口時，務必依照標誌、標線、號誌指示行駛，以維護交通安全與行車秩序。

台74線大里路段啟用科技執法半年，大型車行駛內側車道共開罰1111件，可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。（記者陳建志翻攝

台74線大里路段執行科技執法，半年共開罰1251件，警方呼籲駕駛人依標誌、標線、號誌指示行駛，以維護交通安全與行車秩序。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法