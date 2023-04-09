囡仔昌「外甥」遭槍擊丟包亡 2嫌遭聲押禁見

槍殺丟包命案主嫌28歲林男（前中者）與共犯22歲林男（後中者），檢方訊後認為2名林男涉犯殺人、槍砲罪嫌重大，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/04/09 22:29

〔記者王俊忠／台南報導〕8日凌晨2點半許，有多項前科的27歲徐姓男子遭到槍擊，被1輛黑色轎車載到安南醫院急診室門口丟包，醫護人員搶救後仍傷重不治。檢警在8日即逮到林姓主嫌等3名共犯，據了解，徐男疑會打著日前車禍身亡的台南角頭「囡仔昌」劉子賢名號對外嗆聲，還為了支援打架事與有舊識關係的林嫌在網路嗆要找林的家人，林指忍無可忍才相約談判，釀成槍殺悲劇。

28歲林姓主嫌與22歲的林姓共犯兩人，9日晚間由警方移送台南地檢署偵辦，檢方訊後認為兩名林姓被告涉犯殺人、槍砲罪嫌重大，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

據了解，個性好勇鬥狠的台南永康人徐男最近這幾年都在外地活動，未住在永康家裡，徐男過去曾打著「囡仔昌」劉子賢名號、稱劉是他的舅舅（警方調查徐、劉兩人並無血緣關係），在外嗆聲行事，道上兄弟有一些非議。

近日徐男又與林姓主嫌在網路摃上，兩人針對1次支援打架事件互批支援不力、還指責對方「落跑」，在網路上相互嗆聲，林也不滿徐男習慣性打著「囡仔昌」名號對外靠勢、嗆聲；同時不滿徐男在網路嗆說要處理他的家人，他正告徐「禍不及家人，你不懂嗎？」、「一通電話，我一定到，我沒再閃躲」，他忍無可忍才於8日凌晨約徐男到永康鹽行的重劃區談判。

據指出，徐男開車帶著小弟與女友到場，徐隻身下車與林嫌一方人馬談判，卻遭對方圍毆，徐急回頭要到車上，林嫌覺得徐男可能要回車上抄「傢伙」，即先下手為強、對徐男開了數槍，後來警方在永康衝突現場拾獲5顆彈殼，其中1槍打中徐男左胸口，林為減輕罪責，與22歲的林姓友人一起開車把徐男載到醫院門口丟包後離去。

警方於8日清晨在台南歸仁區先查獲涉丟包徐男的轎車，追出借車的22歲周姓男子（檢方諭知交保7萬元），周男見警方上門，只好供出車子是借給林姓兩嫌犯，他不知情槍擊情事。林姓2男得知警方已掌握要抓人，找朋友聯絡1位台南市議員，8日晚間由議員帶著兩名林嫌到市警局投案、並交出1把改造手槍。警方訊後依殺人、槍砲等罪嫌將林姓2嫌移送檢方偵辦。

據了解，涉開槍的林姓主嫌兒子於今年3月出生、還未滿月，林並在臉書迎接兒子到來，對於犯下此案，他感很懊悔。另，陪同徐男前往談判場合的女友，供詞也是避重就輕、語多保留，警方懷疑林姓主嫌與徐男雙方還有其他人馬到場，專案小組擴大調閱監視器等有關事證，以釐清當天案發時雙方在場人士及身分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法