中國配偶傳訊恐嚇砍死前夫 遭求償50萬

中國配偶傳訊恐嚇砍死前夫遭求償50萬，新竹地院判賠6萬。（記者蔡彰盛攝）

2023/04/09 18:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中國籍陳姓女子與先生林男分居後，夫妻因對孩子管教發生爭執，陳女竟以微信發簡訊恐嚇林男「該給我的一定要給我，小孩再沒帶來的話，我會拿刀砍死你！」經新竹地院刑事庭依恐嚇罪判處陳女拘役後，林男再提附帶民事訴訟，向前妻求償精神慰撫金50萬元，新竹地院判准6萬元。

林男說，與前妻陳女育有一子，兩人因感情不睦分居，且對小孩教養方式發生爭執，陳女竟以微信傳送：「你不用再聯繫我媽，不是她逼著我嫁人的話，這幾年也不會這麼痛苦，我已經把她電話封鎖了。你也不用費盡心思讓小孩遠離我，扶養權可以給你，你也可以現在就開始相親。但該給我的也一定是要給我。等中國不用隔離時，小孩再沒帶回來的話，我會拿刀砍死你！」

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刑事部分，新竹地院認定陳女犯恐嚇危害安全罪，處拘役55日。

林男說，因此事導致現今出入家中均深感恐懼，深怕一不小心就會遭受不測，故請求陳女賠償精神慰撫金50萬元。

陳女則說因一時思子情切，焦急失慮，無法控制情緒，現深感後悔，也已向前夫道歉，還說林男絲毫不念她試管生育，臥床保胎的艱辛，如今卻提出高達50萬元的求償，實是良心泯滅。

法官認為，林男因遭前妻以文字恐嚇，致心生驚恐、不安，其精神上必感受一定程度痛苦。最後判賠6萬元。

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