消防界服務逾37年 基市消防局長陳龍輝提前退休

基隆市消防局長陳龍輝（中）提前於60歲時退休。（基隆市消防局提供）

2023/04/09 17:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局局長陳龍輝在消防單位服務逾37年，近期傳出因個人生涯規劃，決定於今年60歲時提前退休，讓基層同仁非常不捨。消防局指出，陳局長服務資歷完整，從外勤的分隊長一路擔任科員、科長、秘書、副局長，到2017年擔任局長迄今，因年滿60歲，決定提前退休。據了解，新任局長將由現任第二大隊長向永財接任，將於12日布達。

基隆市消防局指出，陳龍輝局長於1986年開始在局內服務，期間歷經國內許多次消防變革，1998年警察局轉型為消防局組織變革，陳局長從分隊長一路擔任到局長；更在擔任局長任內，幫基隆市消防局爭取預算員額到298人，火災案件降幅也達三分之一以上。

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此外，也對於同仁的勤休做出調整，從原先的勤二休一改制為勤二休二改善外勤生活品質。2019年，更獲得行政院為民服務品質金質獎、同時也是全國第一個成立救災無人機隊的縣市。

跟他相處過的同仁均稱，陳局長溫良恭儉讓，非常的溫儒文雅，會積極採納同仁提出的良好建議，提前退休讓人感到非常不捨。

副局長翁藝瑛表示，陳局長上任的時候，就多次表示自己不會當到屆齡，人生要留一些時間給自己與家人，所以才會選擇提前退休。

陳龍輝則在退休茶會上期勉還身在消防工作領域的各科主管及內外勤同事，消防工作雖然辛苦，卻是救人危難的事業。感恩同事在任職期間的支持與鼓勵，未來也要齊心為消防工作而努力。

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