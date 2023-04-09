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    首頁　>　社會

    台中男不爽夜店散場推擠揮拳 他無辜頭破血流送醫

    警方發現夜店前有人受傷，立即集結警力控制現場。（警方提供）

    警方發現夜店前有人受傷，立即集結警力控制現場。（警方提供）

    2023/04/09 15:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓男子今天凌晨到南屯區知名夜店消費，卻被發現頭部受傷由夜店安管攙扶上救護車，也驚動正在附近守望的警方關切，經初步調查，當時因值夜店散場人潮擁擠，賴姓男子因不滿遭擠揮拳，進而波及到無辜江男，但確實原因仍需進一步釐清究辦。

    台中市第四分局今天凌晨4點多在轄內夜店林立，有「夜店一條街」的大觀路上執行守望勤務時，突發現其中一家夜店X-Cube，28歲的江姓客人頭破血流被夜店安管攙扶出來，警方見狀直覺有異，除第一時間通知救護人員協助傷者就醫，並迅速集結周邊守望警力控制現場。

    經查，江男獨自一人前往夜店消費，散場時店內人潮眾多欲離去時，在推擠中不明原因造成頭部撕裂傷，江男在警方協助下至林新醫院就醫暫無大礙，經警方調閱監視器釐清，發現店內32歲賴姓男子不滿當時店內推擠，出拳攻擊推擠者，因而波及在旁的江男，導致江男跌坐碰撞受傷。

    警方表示，針對賴男施暴行為，已認定依社會秩序維護法第87條第一項第一款「加暴行於人」移送偵辦，第四分局分局長李建興強調，台中的治安絕對不容挑釁和破壞，遇有暴力衝突，一定嚴查嚴辦，確保民眾生命財產安全。

    警方協助傷者上救護車送醫。（警方提供）

    警方協助傷者上救護車送醫。（警方提供）

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