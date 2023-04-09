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    首頁　>　社會

    通緝犯酒駕拒撿衝撞 警被扯倒雨衣破損

    警方人員循線迅速逮捕尤嫌。 （記者鄭景議翻攝）

    警方人員循線迅速逮捕尤嫌。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/04/09 14:50

    〔記者鄭景議／台北報導〕27歲尤姓男子，7日凌晨7時許酒後駕車行經北市敦化南路二段上，不勝酒力撞上分隔島，大安分局警方趕到後，尤男不但拒絕下車，還倒車加速逃離現場，一名員警被扯倒險象環生，所幸最後未受傷，僅警用雨衣破損，警方透過車牌3小時就找到尤男，發現他還背有3條通緝，訊後依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送法辦。

    警方調查，尤男有多項前科，日前還加入詐騙集團擔任詐欺車手，被多此逮捕後，遭判刑需入獄一年，但他卻未到案執行而遭法院通緝，目前2條詐欺、1條妨害秩序通緝罪在身。

    警方到場時，尤男看起來精神狀況不佳，且散發濃厚酒味，警方要求他下車接受身分查證，尤男卻語無倫次，不但不熄火還亂打方向燈，下一秒就逕自倒車駛下分隔島並加速逃逸，過程中員警被甩到地上，密錄器也被晃掉，所幸除了雨衣被扯破，並沒有受傷，尤男則趁機加速逃逸。

    警方立即調閱監視器追查逃逸路線，並隨即於3小時內在信義區將尤男查緝到案，經實施酒測，酒測值0.06MG/L，並發現尤男身上還有3條通緝，尤男被逮後坦承犯行，承認是因為擔心身上詐欺案曝光才逃逸，警方訊後依法送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    因尤嫌抗拒攔檢，員警倒地雨衣破損。（記者鄭景議翻攝）

    因尤嫌抗拒攔檢，員警倒地雨衣破損。（記者鄭景議翻攝）

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