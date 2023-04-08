「囝仔昌」外甥槍案3人到案 犯案動機曝光

林姓主嫌曾經在限時動態要找徐男出來面對，落網前曾自拍一段影片，表示會這麼衝動是因為徐姓男子已經威脅到他家人。（民眾提供，記者王捷翻攝）

2023/04/08 21:51

〔記者王捷／台南報導〕自稱「囝仔昌」外甥的徐姓男子，今天凌晨2點半左右，被丟包在台南安南醫院，身上帶有槍傷以及撕裂傷，經搶救後不治，警方在案發17小時宣布拘提3人到案，林姓主嫌落網前有錄製一段影片，外傳有人要「囝仔昌」麻煩，他強調與「囝仔昌」沒關係，是因為徐男臉書嗆稱要找他家人，所以才會這麼衝動。

警方在昨天凌晨兩點得知一輛轎車把徐男丟在安男醫院的門口，一位民眾目擊後，急忙到急診室呼救，並通知警方，轄區警三分局立刻組成專案小組，調閱監視器，並鎖定一輛國產轎車，直到昨天早上7點多掌握這輛「丟包車」被丟在歸仁區，同時以車追人，拼湊案發過程。

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27歲的徐男有傷害、妨礙自由、組織犯罪等紀錄，他之前曾在台南永康一帶活動，前陣子曾去外縣市發展，最近又回到台南，前幾天他曾與南區的兄弟吵架，後來他向林姓主嫌嗆稱，要找去他家，兩人在臉書上互嗆，讓警方懷疑這些人可能涉案。

另外徐男對外都稱「囝仔昌」為舅舅，並以外甥自居，加上他如同「囝仔昌」以前被「紅龜」切斷手掌一樣丟在醫院外，讓許多人聯想「囝仔昌」之前的恩怨，外傳是有道上兄弟要找「囝仔昌」麻煩，才衍生這件槍擊案。

但是林姓主嫌落網前曾錄製一段影片，表示這與「囝仔昌」都沒關係，這是他與徐男的個人恩怨，直到林姓主嫌落網後，警方才獲得犯案動機，但是強調林姓男子以及另外兩名共犯拒絕夜間偵訊，犯案動機還要釐清中。

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