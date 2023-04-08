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    挺麻吉選鄉代 老鄰長自掏腰包4000元幫買票下場出爐

    杜姓鄰長拿出4張千元大鈔給黃女，要求支持鄉代候選人林全，警方獲報查扣相關證物。（翻攝資料照）

    杜姓鄰長拿出4張千元大鈔給黃女，要求支持鄉代候選人林全，警方獲報查扣相關證物。（翻攝資料照）

    2023/04/08 18:29

    〔記者陳冠備／彰化報導〕去年九合一大選，彰化縣70歲杜姓鄰長為了挺好友鄉代林全順利連任，選前自掏腰包4000元給黃女，要求她們一家4人投票支持，檢警在黃女家查獲4000元，杜男羈押後也坦承賄選。彰化地院依違反選罷法判處杜男有期徒刑1年6月，褫奪公權3年，黃女緩起訴。林全雖高票獲選，但被檢方提當選無效之訴，目前審理中。

    判決書指出，杜男是竹塘鄉五庄村10鄰鄰長，去年大選期間，為了讓鄉代好友林全（73歲）順利三連霸，2022年10月2日晚間騎機車到黃女家，交付4000元賄款，1票1000元行賄黃女一家4人，黃女當場收受，並將其中1000元交給兒子，並轉達買票之意。

    2022年11月20日，檢警獲報持搜索票到黃女住處搜索，當場查獲扣得行賄款項4000元，後來黃女提出林全競選文宣及口罩兩副由警查扣。杜男警詢時一度否認，羈押時才坦承涉賄。

    不過，五庄村檢舉賄選事件不只這件，今年1月彰化檢方甚至發布「查賄通知書」要求200村民到警局做筆錄，引起不少村民不滿，還集體到地方廟宇后天宮對神明面前高喊「神明作主，我沒買票」，引起熱議。

    法官審理認為，杜男只買4票，賄選金額不多，但為求林全當選仍執意買票，起訴前有多次認罪機會仍否認犯行，犯後態度不佳，嚴重破壞民主法治秩序，依違反選舉罷免法交付賄賂罪，處有期徒刑1年6月，褫奪公權3年。

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