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    環保科技執法 東縣取締污染改善率逾7成

    台東環保局確保環境整潔，科技執法抓違規。（台東縣政府提供）

    台東環保局確保環境整潔，科技執法抓違規。（台東縣政府提供）

    2023/04/08 17:09

    〔記者陳賢義／台東報導〕「人在做、天在看」守護美麗後花園，台東縣環保局利用科技執法揪舉髒亂製造者，前年針對列管髒亂架設點58處，去年經探討研析，改善解除列管42處，改善率72%，同時依廢棄物清理法裁罰101件，各祭出1200至2400元罰款，今年賡續執行，呼籲民眾發揮公德心。

    改善部分民眾隨意亂丟垃圾的壞習慣，環保局列管易遭丟棄垃圾地點，架設縮時攝影等科技設備，進行蒐證、追查違規，讓製造環境髒亂者無所遁形，並開單裁罰。2021年列管髒亂架設點34處，違規罰款54件，改善解除列管29處，5處納至去年繼續列管，並新增24處列管髒亂架設點，揪舉罰款47件，經檢討後，改善解除列管13處，16處續納至今年繼續列管架設。

    環保局表示，2021至2022年列管髒亂架設點計58處，改善解除列管42處，改善率72%，縮時攝影等科技設備為稽查取締髒亂製造者利用，提醒民眾倘若違規罪證確鑿，可依廢棄物清理法裁處1200至6000元，今年將持續執行，也會隨時檢討成效。

    環保局表示，台東得天獨厚的美麗的環境是吸引國內外觀光客一再到訪的元素，但潔淨的市容單靠政府及有限的清潔人力來維護是不夠的，需要大家共同發揮公德，外出遊玩、逛街、行車或停車休息時，請隨身或隨車帶回自己製造的垃圾，不要隨意棄置，增加清潔人員的工作負荷，還可能因此導致荷包失血。

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