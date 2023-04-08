環保科技執法 東縣取締污染改善率逾7成

台東環保局確保環境整潔，科技執法抓違規。（台東縣政府提供）

2023/04/08 17:09

〔記者陳賢義／台東報導〕「人在做、天在看」守護美麗後花園，台東縣環保局利用科技執法揪舉髒亂製造者，前年針對列管髒亂架設點58處，去年經探討研析，改善解除列管42處，改善率72%，同時依廢棄物清理法裁罰101件，各祭出1200至2400元罰款，今年賡續執行，呼籲民眾發揮公德心。

改善部分民眾隨意亂丟垃圾的壞習慣，環保局列管易遭丟棄垃圾地點，架設縮時攝影等科技設備，進行蒐證、追查違規，讓製造環境髒亂者無所遁形，並開單裁罰。2021年列管髒亂架設點34處，違規罰款54件，改善解除列管29處，5處納至去年繼續列管，並新增24處列管髒亂架設點，揪舉罰款47件，經檢討後，改善解除列管13處，16處續納至今年繼續列管架設。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，2021至2022年列管髒亂架設點計58處，改善解除列管42處，改善率72%，縮時攝影等科技設備為稽查取締髒亂製造者利用，提醒民眾倘若違規罪證確鑿，可依廢棄物清理法裁處1200至6000元，今年將持續執行，也會隨時檢討成效。

環保局表示，台東得天獨厚的美麗的環境是吸引國內外觀光客一再到訪的元素，但潔淨的市容單靠政府及有限的清潔人力來維護是不夠的，需要大家共同發揮公德，外出遊玩、逛街、行車或停車休息時，請隨身或隨車帶回自己製造的垃圾，不要隨意棄置，增加清潔人員的工作負荷，還可能因此導致荷包失血。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法