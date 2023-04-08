2名強盜犯交保到看守所前放煙火「慶祝重生」 樂極生悲又送辦

2名強盜犯交保後，夥同朋友到台中看守所前放煙火「慶祝重生」，6小時後被警察抓到。（記者張瑞楨翻攝自臉書黑色豪門企業）

2023/04/08 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市南屯區培德路的台中看守所，本月6日深夜11時許，有人在所外路旁施放煙火，還把過程錄影上傳臉書，警方立刻調查，竟是2名強盜犯交保之後，夥同朋友折返看守所前放煙火「慶祝重生」，警方隨即將4人，包括強盜罪交保的羅男（33歲）與郭男（20歲），以及朋友李男（20歲）、潘男（32歲），依違反社會秩序維護法函送法辦。

上述過程被上傳到臉書的「黑色豪門企業」中，引起輿論熱議，畫面顯示，有人在距離台中看守所約100多公尺的馬路中央，施放高空煙火，煙火顯得很燦爛，畫面並拍攝到看守所的大門，過程約40秒鐘。

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台中市警局四分局春社派出所獲報之後，馳抵現場時，這些人已經鳥獸散，警方很快於6小時內找到4人，並發現上述錄影畫面，已經上傳臉書，羅男和郭男宣稱，放煙火之前數天，因涉入強盜案獲得交保，基於「好玩無聊」心態，想返回看守所「慶祝重生」，遂邀請另兩名好友，到看守所前施放煙火，其中，由郭男點火，羅男拍攝並上傳到自己IG限時動態，被他人轉發至其他社群媒體。

春社所偵訊後，依據社會秩序維護法的「妨害安寧秩序」，將4人函請裁罰，可處3日以下拘役或3萬元以下罰鍰。

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