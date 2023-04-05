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    相差24歲！母子戀毒鴛鴦共築愛巢變毒窟 小男友被收押

    警方當場逮捕這對相差24歲母子戀毒鴛鴦。（警方提供）

    警方當場逮捕這對相差24歲母子戀毒鴛鴦。（警方提供）

    2023/04/05 12:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對年紀相差24歲的男女大談母子戀，租屋同居共築愛巢卻搞起販毒勾當，還邀毒蟲前往交易，台中市警局刑警大隊去年底循線上門查緝時，小男友護愛心切一肩扛起罪責，女方則感動到落淚，現場宛如八點檔灑狗血情節，全案依法移送後，小男友被羈押，檢方也在最近偵結，起訴兩人。

    據查，林姓女藥頭因身材嬌小、長相清秀加上保養得宜，從外表看不出已經50歲，她與年紀比兒子還小的26歲李男因同在毒品圈認識，李男一見到她後驚為天人展開追求，雖差距24歲仍大談母子戀，在台中市大甲區承租透天厝民宅同居，並以此做為販毒據點，邀約毒品施用者到租屋處購買毒品，並在四周裝設監視器，躲避警方查緝。

    台中市刑大偵六隊則是在去年底偵辦一起毒品案時向上溯源，鎖定這對毒鴛鴦涉嫌販毒展開蒐證，確認身分及落腳處後上門查緝，當場逮捕兩人並查扣海洛因、安非他命毒品及手機等贓證物，期間李男護愛心切企圖一肩扛起罪責，一再向警方強調，販毒情事係他自身所為與林女無關。

    此舉讓林女數度情緒激動甚至感動到飆淚，惟經警方告知兩人的相關販毒事證均已蒐證完備，李男才沉默不語，訊後兩人均依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，林女獲交保，李男則聲押獲准，全案檢方最近偵結，以販賣第一、二級毒品罪起訴在案。

    市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出違反法律的行為，切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李男不斷安慰林女並一肩扛起罪責。（警方提供）

    李男不斷安慰林女並一肩扛起罪責。（警方提供）

    警方查扣的毒品等贓證物。（警方提供）

    警方查扣的毒品等贓證物。（警方提供）

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