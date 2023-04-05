小轎車亂入台鐵軌道 環島之星觀光列車險撞上

小轎車亂入鐵軌道動彈不得。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/05 09:57

首次上稿 09:28

更新時間 09:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕桃園市一輛轎車今（5）日清晨6時42分左右突然闖入桃園站與內壢站間的永豐路平交道，車輛卡在往北方向的鐵軌上無法動彈；經鐵路警察局緊急通報，才驚險即時制止一場可能發生的重大交通事故。轎車約半小時後拖離現場，雙向交通才恢復正常。

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鐵路警察局表示，今日早上6時42分，有民眾打1933通報，指稱在桃園=內壢間永豐路平交道（K62+042）東線，有一輛小轎車由平交道往北開進軌道，並卡在往北方向軌道上。

台鐵與鐵警局接獲通報後，緊急採取桃園=內壢西正線單線雙向行車，環島之星觀光列車及時接到通報進行減速剎車和慢行，才未致使撞上轎車事故。

鐵警局同時調派拖吊車將轎車拖離現場，約半小時後，雙向路線終於恢復正常行車，整個過程造成車行停滯約45分鐘。

至於肇事的江姓小轎車駕駛，鐵警局7時45分移交由桃園八德分局高明派出所實施酒測，酒測值為0，並無酒駕情事。

警方調閱平交道監視器，查出江嫌駕駛轉駛入平交道後，疑似操作不當致駛入軌道上，因而造成車輛拋錨，並影響台鐵環島列車行經平交道時緊韌，警方訊後依涉嫌公共危險罪偵辦。

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