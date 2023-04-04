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    山友挑戰「神阿縱走」摔傷 南投警消跨縣接駁5小時救出

    南投警消以人力接駁揹負方式，將在「神阿縱走」古道摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    南投警消以人力接駁揹負方式，將在「神阿縱走」古道摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    2023/04/04 20:10

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投與嘉義往來的「神阿縱走」古道，今日下午發生一起登山意外，1名59歲的彭姓女山友，因在古道2.5公里處不慎摔倒，致右腳扭傷無法行走，南投縣消防局接獲通報後，克服險峻地勢，以人力接駁揹負方式，費時約5小時，終將人順利救出，完成此次艱鉅的任務。

    「神阿縱走」連接南投縣信義鄉神木村與嘉義縣阿里山國家風景區，早年是人力運送物資的交通要道，也是山友熱愛的登山路線之一，惟1999年921大地震，造成神木村嚴重受創，隨後又有桃芝、敏督利、莫拉克風災接二連三侵襲，造成山崩地裂，導致地貌丕變，直至這2年南投縣政府向中央爭取約2000萬元經費修復下，該蹤走路線才恢復通行。

    南投縣消防局指出，今日下午1點半接獲報案，指稱有一行36人的登山隊，自阿里山登山口入山挑戰神阿縱走古道，其中彭姓女山友不慎摔倒右腳扭傷，致動彈不得，遂調派玉山消防分隊2名警消及10名義消前往救援，經搜救人員馬不停蹄地步行前往，終於在下午4點左右與傷者會合。

    消防人員再給予包紮固定後，便以人力接駁方式將傷患揹負至阿里山鄉祝山線鐵路，再利用動力台車送至對高岳車站後，於夜間6點半由阿里山分隊救護車後送至嘉義基督教醫院就醫，順利完成此次救援任務。

    南投縣政府表示，目前神阿縱走路線雖然已經全線貫通，惟因天災地變後，部分路段變得十分陡峭、險峻，呼籲民眾前來攀登時，務必結伴同行，並做好風險評估，以確保登山安全。

    南投與嘉義交界的「神阿縱走」古道，地勢險峻，南投警消冒險透過人力接駁揹負方式，將摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    南投與嘉義交界的「神阿縱走」古道，地勢險峻，南投警消冒險透過人力接駁揹負方式，將摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    南投與嘉義交界的「神阿縱走」古道，地勢險峻，南投警消冒險透過人力接駁揹負方式，將摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    南投與嘉義交界的「神阿縱走」古道，地勢險峻，南投警消冒險透過人力接駁揹負方式，將摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    南投與嘉義交界的「神阿縱走」古道，地勢險峻，南投警消冒險透過人力接駁揹負方式，將摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

    南投與嘉義交界的「神阿縱走」古道，地勢險峻，南投警消冒險透過人力接駁揹負方式，將摔傷的女山友救下山。（南投縣消防局提供）

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