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    搭Uber被確認地址竟暴衝 對女運將狂飆三字經！網一面倒撻伐

    圖中男子暴衝對女司機狂飆三字經。（擷自「社會事新聞語音」）

    圖中男子暴衝對女司機狂飆三字經。（擷自「社會事新聞語音」）

    2023/04/04 17:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛Uber今天凌晨載到3名年輕人，僅因被確認地址竟引發其中一人不滿，朝著女司機開始飆罵三字經，還暴衝作勢要打人，影片被上傳到臉書社團後，引發不少網友留言撻伐，「辛苦了！載到奧客」、「欠告，借酒裝瘋」，警方則說，此舉恐涉社維法及恐嚇等罪，籲當事人報案。

    根據網友上傳到「社會事新聞語音」的影片顯示，該Uber今天凌晨載到3名年輕客人，上車後女司機問了一個河南路地址確認，後座一名男子發出不耐煩聲音，還冒出三字經，接著女司機問：現在可以開車了嗎，沒想到後座另名男乘客講了另一個在東區台中路的地址，女司機發現地址不對，重新詢問。

    但這名男子就突然爆粗口，連續以三字經怒罵女司機，女司機見狀請對方下車，不載了，沒想到男子更加怒不可抑，而且整個人衝到前座，一度出手想打女司機，女司機向他的友人說，這樣對嗎？並表示要報警，還指著行車紀錄器表示，有在錄影，但這名男子情緒持續失控還怒嗆：報啊！

    網路瘋傳影片中被加註「Uber司機辛苦了，半夜跑車還要讓醉客恐嚇辱罵」等文字，網友則是一面倒留言說：「跑車很辛苦的」、「2杯狗尿下肚～潘啊都能變流氓」、「載到猴子」、「告死他」、「欠告，借酒裝瘋」、「直接提告，至少喜提一個月車資」。

    由於影片中曾提及東區台中路，對此轄區第三分局表示，有關網路流傳民眾酒後搭乘Uber與司機發生糾紛案，相關發生地點不詳，該分局目前也尚無接獲相關報案，惟男子酒後脫序行為恐涉社會秩序維護法第72條，以及刑法公然侮辱、恐嚇等罪嫌。

    警方呼籲，民眾遇類似狀況或不法情事，請立即撥打110報案，或避免衝突直接前往警局，由警方立即處理，以免危及自身安全，也提醒民眾飲酒宜謹慎評估自身狀況，量力而為。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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