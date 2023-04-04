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    首頁　>　社會

    見女友老闆頸掛超粗金項鍊 男策畫美人計灌酒下藥「奪金」

    桃園市鍾姓男子夥同張姓好友與蔡姓女子，祭出美人計灌酒下藥奪金未果，3人分別被依強盜未遂罪等判刑。金項鍊示意圖。（路透）

    桃園市鍾姓男子夥同張姓好友與蔡姓女子，祭出美人計灌酒下藥奪金未果，3人分別被依強盜未遂罪等判刑。金項鍊示意圖。（路透）

    2023/04/04 16:37

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市鍾姓男子見女友的老闆甘姓男子脖子上掛著一條價值20萬元的粗大金項鍊，惡向膽邊生，夥同張姓男子與蔡姓女子，用上美人計邀約甘男共飲，期間還2度以FM2下藥，最後未得手，遭報警提告；桃園地院依強盜未遂罪、竊盜罪等判鍾男4年有期徒刑，蔡女、張男分別判處3年、3年6月徒刑。可上訴。

    判決指出，鍾男得知女友的老闆甘姓男子戴著價值20萬元金項鍊，2020年3月1日晚間與好友張姓男子及張的乾妹蔡姓女子共謀，三人因缺錢而萌生貪念，談妥由蔡女邀約誘騙甘男共飲，再趁甘男酒醉後拿走項鍊分贓，張男擔心灌醉計畫失敗，蔡女因此提議將自己服用的FM2藥物摻入酒中，確保計畫進行。

    三人議定後，鍾男隔天就傳訊息給甘男，表示「要介紹朋友」給他，甘男不疑有他赴約，然後開車搭載蔡女、鍾男返回其桃園市大園區住處飲酒，過程中蔡女為先將FM2藥物摻入公杯後與甘男共飲，鍾男事後又趁機在甘男酒杯中下藥。

    酒過三巡後，因甘男急欲與蔡女獨處，又因藥效發作意識逐漸模糊、昏沉，勉強打起精神藉故將鍾男趕離住處；鍾男離開前卻順手牽羊，偷走甘男裝有現金2萬9000元的皮夾，而甘男則在被蔡女攙扶回房間途中失去意識。

    人在遠端遙控的張男獲悉進展，當下指揮蔡女「速戰速決，開門讓鍾男進屋拿取金項鍊」，但蔡女見鍾男沒回來，自己也不敢下手而未得逞。甘男直到當日中午醒來察覺有異，報警驗尿後提告，檢警調查後追查出3人的「奪金計畫」。

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