假檢警拿北檢假公文騙走50萬 真北檢發拘票逮車手

警方鎖定犯案呂姓男子犯嫌重大，向台北地方檢察署聲請搜索票及拘票，並於犯嫌住處附近將其拘提到案。 （記者鄭景議翻攝）

2023/04/04 14:24

〔記者鄭景議／台北報導〕73歲的何姓老翁，日前接到自稱是台北地檢署書記官的電話，稱老翁資料被盜用，要他提50萬現金出來面交，老翁上當後報警，北市大安分局警方持北檢所發拘票逮捕21歲的呂姓車手，詢後依詐欺、偽造文書罪將呂嫌函送法辦，並持續向上溯源，追查同案共犯。

警方調查，何姓老翁接到自稱是台北地檢署書記官的電話，並稱何翁個人資料疑似遭盜用，欲協助何翁進行資金清查並做公證，要求至銀行提領50萬元現金，並於住家附近遭車手持假公文要求取款交付現金。

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詐騙集團食髓知味，又於翌日再次打給老翁表示要調查有無贓款金流流至郵局帳號，要求匯款55萬元至指定帳戶，這時何翁才起疑，致電台北地檢署求證後才驚覺受騙。

何翁報警後，警方調閱監視器追查，發現面交車手特徵，持續抽絲剝繭擴大調閱，最終鎖定犯案呂姓男子犯嫌重大，向台北地方檢察署聲請搜索票及拘票，並於犯嫌住處附近將其拘提到案，查扣作案手機四具。

警方表示，檢警機關、法院不會監管任何的金融帳戶，更不會要求收取現金或存簿，聽到各種要你交出金錢時小心有詐，偵查不公開只要求檢警遵守，如有疑問請撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

詐騙集團偽造之臺灣臺北地方法院地檢署公文書。（記者鄭景議翻攝）

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