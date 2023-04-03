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    老翁不滿自家被列違建 持刀至新北工務局陳情「以死明志」送辦

    警方扣下邱姓老翁的菜刀、剪刀。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下邱姓老翁的菜刀、剪刀。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/04/03 14:41

    〔記者徐聖倫／新北報導〕83歲邱姓老翁因不滿自家被列為違建，將遭新北市政府拆除，日前前往市府工務局陳情，期間老翁竟拿出菜刀、剪刀放在桌上，工務局人員認為邱翁對他們進行威脅於是報案。警方趕抵，邱翁則稱自己是要「以死明志」，並沒有要傷人的念頭，邱翁最終遭法辦。

    據了解，邱翁的住處已遭工務局數次發函，表示他的住處與竣工圖不相符，被認定是違建，後也遭罰款兩次，但邱翁稱自己當初買房的時候就長這樣，他也不知道是違建，於是提出行政訴訟，但工務局卻對其表示還要再會勘，這讓邱翁等得不耐煩，希望可以早些結案，於是前往工務局陳情。

    上月30日，邱翁來到工務局後隨即將包包內的菜刀、剪刀拿出並擺在桌上，工務局人員認為邱翁有失去理性的可能，於是報案，警方趕抵即刻將邱翁控制，並扣下刀具，將邱翁帶回警所偵詢。

    邱翁向警方喊冤稱，他並沒有要傷人的意圖，拿出菜刀、剪刀，是為了要表示自己的態度堅決，希望能「以死明志」。最終警方依妨害公務罪嫌，將邱翁移送法辦，同時也呼籲民眾，陳情仍須保持理性，切勿做出脫序行為害人害己。

    邱姓老翁不滿自家被列違建，前往市府陳情卻亮刀。（記者徐聖倫翻攝）

    邱姓老翁不滿自家被列違建，前往市府陳情卻亮刀。（記者徐聖倫翻攝）

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