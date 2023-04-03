為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中逢甲商圈出租套房火警！學生倉皇逃生 6機車燒毀

    警、消引導12名男女租客疏散至1樓戶外安全處。（民眾提供）

    警、消引導12名男女租客疏散至1樓戶外安全處。（民眾提供）

    2023/04/03 10:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈內一棟學生出租套房，今天凌晨位在1樓機車停放區突然起火，瞬間火勢夾雜大量濃煙不斷向上竄，消防局獲報趕往灌救，同時引導10多名學生租客到戶外安全處，有的學生連口罩都被燻黑，幸無人傷亡，但這起火警仍造成6輛機車遭波及，起火原因將進一步鑑定釐清。

    這起火警發生在今天凌晨1時25分許，地點在西安街上一棟學生出租套房，6層樓建物共有35間套房，火災發生當下，因濃煙不斷竄出，有的學生睡夢中被驚醒，只見走廊煙超大，趕緊拿起一條濕毛巾摀住口鼻衝下樓，還有的學生連口罩都被燻黑，神情驚慌。

    消防局獲報派遣水湳、黎明、西屯分隊共8車22人趕抵時，發現起火點在建物1樓後側騎樓的機車停放區，隨即佈署水線灌救，警方同時到場交通疏導，封鎖西安街讓消防車輛可進入滅火，同時會同消防人員引導12名（8男4女）學生疏散至1樓戶外安全處，火勢在10分鐘內獲得控制撲滅。

    消防人員隨後進入火場檢視，發現計燃燒6輛機車（3輛全毀、3輛半毀），建物1樓遮雨棚有燒損情形，燃燒面積3平方公尺，所幸未延燒至樓上，無人員傷亡，而相關監視器畫面顯示，一輛機車後方突不明原因起火被吞噬，火勢瞬間蔓延，旁邊機車也遭殃，機車被燒得面目全非只剩骨架，周圍的牆面也被燒黑，可見當時火勢猛烈。

    警方表示，經查看監視器畫面，發現事發前均無人出入該處，其中一輛機車後方疑似電線走火爆炸後開始起火燃燒，初步排除人為縱火情事，後續起火原因將由消防局火調人員進一步鑑定釐清。

    消防人員趕往滅火。（民眾提供）

    消防人員趕往滅火。（民眾提供）

    現場共6輛機車遭波及。（民眾提供）

    現場共6輛機車遭波及。（民眾提供）

    有3輛被燒到剩骨架。（民眾提供）

    有3輛被燒到剩骨架。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆能源公司半夜傳惡火 2小時內撲滅、起火原因待釐清
    2023/04/03 10:10

    基隆能源公司半夜傳惡火 2小時內撲滅、起火原因待釐清
    大肚山公墓雜草火災頻傳 「樹島復育」盼恢復昔日生態
    2023/04/03 10:02

    大肚山公墓雜草火災頻傳 「樹島復育」盼恢復昔日生態

    青埔A18核心靜巷宅「菁美學」高坪效獲好評
    旗津廢棄物燃燒12消防車灌救 數公里外夢時代民眾也見濃煙
    2023/04/02 23:34

    旗津廢棄物燃燒12消防車灌救 數公里外夢時代民眾也見濃煙
    清明掃墓小心火燭 澎湖傳出二處火警警消疲於奔命
    2023/04/02 21:46

    清明掃墓小心火燭 澎湖傳出二處火警警消疲於奔命

    夢時代美人節 最高回饋25%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播