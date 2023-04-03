台中逢甲商圈出租套房火警！學生倉皇逃生 6機車燒毀

警、消引導12名男女租客疏散至1樓戶外安全處。（民眾提供）

2023/04/03 10:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈內一棟學生出租套房，今天凌晨位在1樓機車停放區突然起火，瞬間火勢夾雜大量濃煙不斷向上竄，消防局獲報趕往灌救，同時引導10多名學生租客到戶外安全處，有的學生連口罩都被燻黑，幸無人傷亡，但這起火警仍造成6輛機車遭波及，起火原因將進一步鑑定釐清。

這起火警發生在今天凌晨1時25分許，地點在西安街上一棟學生出租套房，6層樓建物共有35間套房，火災發生當下，因濃煙不斷竄出，有的學生睡夢中被驚醒，只見走廊煙超大，趕緊拿起一條濕毛巾摀住口鼻衝下樓，還有的學生連口罩都被燻黑，神情驚慌。

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消防局獲報派遣水湳、黎明、西屯分隊共8車22人趕抵時，發現起火點在建物1樓後側騎樓的機車停放區，隨即佈署水線灌救，警方同時到場交通疏導，封鎖西安街讓消防車輛可進入滅火，同時會同消防人員引導12名（8男4女）學生疏散至1樓戶外安全處，火勢在10分鐘內獲得控制撲滅。

消防人員隨後進入火場檢視，發現計燃燒6輛機車（3輛全毀、3輛半毀），建物1樓遮雨棚有燒損情形，燃燒面積3平方公尺，所幸未延燒至樓上，無人員傷亡，而相關監視器畫面顯示，一輛機車後方突不明原因起火被吞噬，火勢瞬間蔓延，旁邊機車也遭殃，機車被燒得面目全非只剩骨架，周圍的牆面也被燒黑，可見當時火勢猛烈。

警方表示，經查看監視器畫面，發現事發前均無人出入該處，其中一輛機車後方疑似電線走火爆炸後開始起火燃燒，初步排除人為縱火情事，後續起火原因將由消防局火調人員進一步鑑定釐清。

消防人員趕往滅火。（民眾提供）

現場共6輛機車遭波及。（民眾提供）

有3輛被燒到剩骨架。（民眾提供）

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