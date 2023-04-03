失業窩老婆娘家被譏「只顧睡覺不顧小孩」 21歲小爸爸打死嫩嬰

去年7月，林園分局轄區傳出兒童虐死案。（資料照）

2023/04/03 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲林姓男子和妻子結婚3年，婚後住在妻子娘家，連生3個孩子，但因工作不穩定被岳父看不起，要他跟女兒離婚；去年7月，林男為了在房間裝設手機強波器，再被岳父譏諷「只顧睡覺不顧小孩」，林把氣出在剛出生40天的兒子身上，用力拍打、撞擊、搖晃導致小男嬰顱骨骨折、腦壓過高送醫不治，高雄地院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑12年。

判決指出，去年7月16日凌晨，大寮區發生一起剛出生嬰兒OHCA（無呼吸心跳）送醫案件，院方檢查發現小嬰兒身上有新舊傷，出生時體重有2600餘公克，但到院時只剩2200餘公克，體重過輕，通報疑似虐嬰。

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檢警介入調查，發現男嬰父母均為21歲，2人口徑一致否認虐嬰，表示男嬰翻身時不慎從嬰兒床摔落地面，脖子傷痕為自己抓傷。不過檢警質疑，出生才40天嬰兒還不會翻身，且嬰兒床距離地面高度約40餘公分，不致重傷，男嬰應是遭劇烈搖晃受傷。

法醫解剖報告出爐後，檢警發現，小男嬰主要死因為顱骨骨折、腦壓過高所致，且小男嬰的肋骨、手部橈骨、顱骨等處有骨痂，代表曾骨折後癒合，而且屁股還有褥瘡，確認男嬰生前確實遭虐。

林男到案後始終否認虐嬰，直到被聲押獲准後，才改口坦承犯行。他說，自己結婚後，跟妻子生了3個孩子，住在娘家一直被岳父看不起；林男指出，自己曾因缺錢花用，向民間公司借貸了4萬元，結果滾出19萬元的債務，他因工作不穩定還不起這筆錢，心情不好時就會捏小孩出氣。

去年6月底時，岳父再度要求他跟妻子離婚，滾出他家，還譏諷他「只顧睡覺不顧小孩」，岳母幫他說話還被罵；案發當天，林男未經兵父同意就在房間裡裝設手機訊號強波器，岳婿再度發生激烈爭執，林男把氣出在孩子身上，沒想到竟失手殺死才出生40天的兒子。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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