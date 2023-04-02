墾丁台灣祭加強改裝車取締 首日抓到3車已遭註銷牌照

台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

2023/04/02 17:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2023台灣祭音樂活動，於4月1日至4月3日在墾丁大灣遊憩區盛大舉辦，昨天首日就有超過20萬人次入場，場外更有大批人、車潮湧入墾丁，由於往年墾丁音樂祭時，有超跑車隊及改裝車南下集結於墾丁地區，還會發出巨大引撆聲響，為維護交通及行車安全屏東監理站會同屏東縣警察局交通警察隊、屏東縣環保局針對車輛違規加強攔查取締，昨天首日取締，就發現多件違規，其中3件註銷牌照及2件無照駕駛，駕駛人皆無視用路人安全在就上路趴趴走，註銷牌照者，遭警方當場禁止行駛沒入車輛。

屏東監理站指出，按往年墾丁地區常有改裝車輛或超跑競速飆車等危險駕駛行為，本次亦加強攔查取締，警方則為維護「台灣祭」活動周邊交通安全及音樂品質，與環保局在車輛行經主要路線實施聯合稽查勤務，針對車輛超速、噪音及改裝違規部分加強攔查告發。

請繼續往下閱讀...

屏東監理站表示，昨天4月1日總計取締24件，其中1件屬超跑違規（電系設備頭燈改裝為LED）、使用註銷牌照3件、擅自變更設備（LED頭燈）5件、無照駕駛2件、機車未戴安全帽5件、微電車違規8件（雙載5件、未戴安全帽3件），皆依法製單告發。

屏東監理站長羅振瑞提醒，車輛切勿任意改裝以免影響行車安全，常見改裝如燈光、座椅數量、型式等，最高可處罰鍰9600元並責令檢驗，不只損及荷包更增加行車風險，投入交通疏導及活動會場的安全維護的恆春分局長林明波則強調，請車主遵守交通規定，不製造噪音及危險駕駛，並重申勿心存僥倖挑戰公權力，警方將對違規超跑車輛嚴加取締，讓南下參加墾丁「台灣祭」音樂活動的遊客留下美好印象。

台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法