為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    墾丁台灣祭加強改裝車取締 首日抓到3車已遭註銷牌照

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    2023/04/02 17:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕2023台灣祭音樂活動，於4月1日至4月3日在墾丁大灣遊憩區盛大舉辦，昨天首日就有超過20萬人次入場，場外更有大批人、車潮湧入墾丁，由於往年墾丁音樂祭時，有超跑車隊及改裝車南下集結於墾丁地區，還會發出巨大引撆聲響，為維護交通及行車安全屏東監理站會同屏東縣警察局交通警察隊、屏東縣環保局針對車輛違規加強攔查取締，昨天首日取締，就發現多件違規，其中3件註銷牌照及2件無照駕駛，駕駛人皆無視用路人安全在就上路趴趴走，註銷牌照者，遭警方當場禁止行駛沒入車輛。

    屏東監理站指出，按往年墾丁地區常有改裝車輛或超跑競速飆車等危險駕駛行為，本次亦加強攔查取締，警方則為維護「台灣祭」活動周邊交通安全及音樂品質，與環保局在車輛行經主要路線實施聯合稽查勤務，針對車輛超速、噪音及改裝違規部分加強攔查告發。

    屏東監理站表示，昨天4月1日總計取締24件，其中1件屬超跑違規（電系設備頭燈改裝為LED）、使用註銷牌照3件、擅自變更設備（LED頭燈）5件、無照駕駛2件、機車未戴安全帽5件、微電車違規8件（雙載5件、未戴安全帽3件），皆依法製單告發。

    屏東監理站長羅振瑞提醒，車輛切勿任意改裝以免影響行車安全，常見改裝如燈光、座椅數量、型式等，最高可處罰鍰9600元並責令檢驗，不只損及荷包更增加行車風險，投入交通疏導及活動會場的安全維護的恆春分局長林明波則強調，請車主遵守交通規定，不製造噪音及危險駕駛，並重申勿心存僥倖挑戰公權力，警方將對違規超跑車輛嚴加取締，讓南下參加墾丁「台灣祭」音樂活動的遊客留下美好印象。

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    台灣祭期間監理單位、環保局及警方加強攔查取締改裝車輛情形。（屏東監理站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    噪音車成民怨之首 中警通報件數較去年同期增近10倍
    2023/03/07 15:46

    噪音車成民怨之首 中警通報件數較去年同期增近10倍
    見警攔查機車他熱心指點有改裝 慘遭車主掄拳痛毆
    2023/02/14 14:23

    見警攔查機車他熱心指點有改裝 慘遭車主掄拳痛毆

    青埔A18核心靜巷宅「菁美學」高坪效獲好評
    182線重機噪音 閃得過區間測速、躲不了監警聯合稽查
    2023/02/06 11:08

    182線重機噪音 閃得過區間測速、躲不了監警聯合稽查
    改裝車半夜飆車 烏日警分局鎖定11輛
    2023/01/27 12:32

    改裝車半夜飆車 烏日警分局鎖定11輛

    夢時代美人節 最高回饋25%
    高雄改裝車噪音轟炸！這條路最多 環局鎖定熱區加強取締
    2023/01/07 00:47

    高雄改裝車噪音轟炸！這條路最多 環局鎖定熱區加強取締
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播