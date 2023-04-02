強化馬祖海域守護 海巡署調派特勤隊3快艇今起進駐

為防範中國漁船、快艇越界捕魚及抽砂船入侵我國海域盜採砂石、維護我國漁業資源與國土疆域；海巡署金馬澎分署申請大型艦艇進駐外，偵防分署也支援特勤隊人員今天（2日）進駐馬祖，增加守護馬祖海域能量。（圖為海巡署金馬澎分署提供）

2023/04/02 14:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕每年3至9月為馬祖漁汛期，為防範中國漁船、快艇越界捕魚及抽砂船入侵我國海域盜採砂石、維護我國漁業資源與國土疆域；海巡署金馬澎分署除向艦隊分署申請大型艦支援外，近期已有苗栗艦及八里艦支援馬祖海域巡邏；另外，偵防分署也支援特勤隊人員今天（2日）進駐馬祖，增加守護馬祖海域能量。

海巡署金馬澎分署指出，隨著海象轉好，為了因應馬祖海域的情勢，2023年4月起，調派3艘特勤突擊快艇進駐馬祖海域，利用特勤突擊艇船體吃水淺、操控靈活、耐航性及船速高等特性，配合馬祖海巡隊各噸級海巡艇及CP多功能快艇，共同打擊越界的中國船艇、強化馬祖海域執法力度。

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海巡署表示，為有效捍衛我國海洋資源，艦隊分署馬祖海巡隊將聯合偵防分署特勤隊持續發揮船艇靈活機動性能，全面加強驅離、取締等強勢作為。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，籲請漁友鄉親勇於撥打海巡「118」服務專線或馬祖海巡隊服務專線「0836-22647」，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。

為防範中國漁船、快艇越界捕魚及抽砂船入侵我國海域盜採砂石、維護我國漁業資源與國土疆域；海巡署金馬澎分署申請大型艦艇進駐外，偵防分署也支援特勤隊人員今天（2日）進駐馬祖，增加守護馬祖海域能量。（圖為海巡署金馬澎分署提供）

為防範中國漁船、快艇越界捕魚及抽砂船入侵我國海域盜採砂石、維護我國漁業資源與國土疆域；海巡署金馬澎分署申請大型艦艇進駐外，偵防分署也支援特勤隊人員今天（2日）進駐馬祖，增加守護馬祖海域能量。（圖為海巡署金馬澎分署提供）

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