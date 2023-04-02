蝦皮賣家也遭詐！女工程師誤信「無法下單」連結 痛失58萬元

警方提醒，要慎選優良購物平台進行網路交易，也呼籲購物網站等相關業者，應加強防護措施。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/02 14:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路賣東西小心也會上當！有別以往幾乎都是買家受騙，近來發生多起賣家接到聲稱「無法下單、要求簽署金流協定、帳戶認證」等訊息及連結，不慎掉入詐騙陷阱，北部程姓女工程師被「假買家」及「假銀行」聯手騙走58萬元，警方提醒，要慎選優良購物平台進行網路交易，也呼籲購物網站等相關業者，應加強防護措施，保障買賣雙方的交易安全。

根據警政署刑案數據統計資料，今年3月1日起至3月27日止，解除分期設定詐騙案件計349件，較去年同期277件增加25.99％。

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警方調查，北部一名程姓女工程師，上週接到自稱郭姓買家透過通訊軟體Messenger，表示欲購買程女在網路販售的外套，並要求透過蝦皮購物下單，待程女傳送蝦皮購物連結予買家後，收到對方聲稱操作無法結帳，並傳送簽署協議的連結給程女。

程女不疑有他，立刻點擊連結進行線上簽署，畫面顯示稍後會有銀行聯繫，20分鐘後程女接到自稱銀行客服以+8862-23615752來電，要求程女簽署蝦皮銀行協議並轉帳12元進行身分驗證，由於這筆交易失敗並回沖至程女帳戶，隨即假銀行客服要求程女照指示操作轉帳至指定帳戶，並要求用其他帳戶來關閉個資，程女前後以網路銀行方式轉帳11筆到對方指定帳戶，直到發現自己帳戶未有回沖款項及對方失聯，才發現遭詐騙計58萬元。

另名張姓公務員，上週在網路貼文賣手機，接到自稱李姓買家詢問有無存貨，待張男傳送蝦皮購物連結予買家後，收到對方反傳圖片顯示系統未完善，訂單被系統攔阻無法結帳，要求點擊一個連結，待張男點擊連結後，出現要求簽署金流保障才能進行正常交易之文字，接著張男接到自稱銀行技術部門來電，要求按指示匯款，張男以ATM操作24筆計43萬元到對方指定帳戶，直到連絡不上對方才驚覺遇上詐騙。

警方提醒，若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到「解除ATM設定」、「簽署金流協定」、「帳戶認證」、「開通正品服務」等關鍵字，請立即掛掉，有任何疑問可撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒，要慎選優良購物平台進行網路交易，也呼籲購物網站等相關業者，應加強防護措施。（記者姚岳宏翻攝）

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