翁立友、徐薇淩獻聲 為苗縣警局錄製防詐騙宣導影片

金曲歌王翁立友獻聲為苗栗縣警察局錄製防詐騙宣導影片，一起來打詐。（圖由警方提供）

2023/04/02 09:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由於詐騙案件層出不窮、手法不斷推陳出新，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李斌及金曲歌王翁立友、高球一姐徐薇淩獻聲為苗栗縣警局錄製防詐騙宣導影片；鍾東錦並指示「打詐苗栗隊」積極推動防詐騙宣導，提醒民眾提高警覺，保護自己的財產和權益。

為提升防詐騙宣導效益，內政部警政署推動百工百業「全民防詐-名人來了」，深獲社會各界的廣泛支持和關注，熱心公益的議長李文斌，力邀金曲歌王翁立友與知名台語歌手陳思安、陳隨意、林姍、唐儷、謝宜君及高球一姐徐薇淩等人共襄盛舉，分別錄製「假投資、猜猜我是誰、解除分期付款、假交友、網路購物及全民普發6000元」等6大類高發詐騙反詐騙宣導影片。

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這些宣導影片已上傳You Tube與苗栗縣警察局臉書粉絲團，並運用「打詐苗栗隊」電視牆、鄉鎮市公所清潔車等宣導資源及縣內廣播電臺強力推播反詐騙宣導影片，讓更多的鄉親關注與認識詐騙的手法及關鍵語，提升防詐意識避免受害。

李文斌表示，反詐騙宣導是一項非常重要的工作，必須善用各種資源來推動，一起來防詐騙，非常感謝翁立友等歌手共襄盛舉。

苗栗縣警察局長莊勝雄呼籲鄉親在接到電話、簡訊或者其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，切勿隨意洩露、填輸個人資料，更不能依指示去操作ATM、匯款及轉帳等，有任何可疑，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。

台語歌手陳思安，獻聲為苗栗縣警察局錄製防詐騙宣導影片。（圖由警方提供）

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