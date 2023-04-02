20歲正妹大港開唱太嗨酒醉路倒 女警叫醒送醫防被撿屍

20歲正妹大港開唱太嗨酒醉路倒，鹽埕分局女警保護叫醒送醫防被撿屍。（圖由民眾提供）

2023/04/02 09:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄大港開唱在駁二藝術特區熱鬧登場，昨晚一名20歲女子疑太嗨，飲酒過量致酒醉路倒，鹽埕分局員警巡邏經過發現，擔心女子遭惡徒撿屍，警方將她喚醒，因女子感覺不適，緊急送至救護站檢查，不適感緩解後通知家屬接回。

鹽埕警分局今指出，昨、今兩天「大港開唱」在駁二特區表演，警方出動大批員警維護現場治安和交通，昨夜警方巡經駁二微熱山丘前時，發現一名李姓女子（20歲）倒臥在地，趕緊上前關心，隨後發現女子身上散發濃厚酒味，經警方呼喊後女子逐漸清醒。

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因李女表示身體仍有些不適，隨即協助將其送往救護站歇息，最後經救護人員檢查稍有緩解後，聯絡女子家屬將其接回。

無獨有偶，警方處理李女酒醉路倒同時，又接到民眾報案，指大義街及必信街口有男子酒醉路倒，經警方到場了解發現邱姓男子（28歲）因酒醉不適跌坐路旁，邱男表示身體無恙，員警為確保其身體狀況，攙扶至救護車再轉送醫院診治。

鹽埕警分局表示，截至昨（1）日深夜22時為止，警方已受理酒醉路倒、救護傷患等為民服務案件約4件，所幸經檢視後均無大礙，呼籲民眾於活動期間玩樂同時也要理性飲酒，並注意自身安全，同時切勿酒後駕車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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