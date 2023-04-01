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    首頁　>　社會

    梁佑南遭一頁式廣告冒名代言 挺身擔任反詐騙大使

    梁佑南臉書3月遭人冒用照片代言進行詐騙，為避免再有人受騙，挺身站出來加入宣導反詐。（員林警分局提供）

    梁佑南臉書3月遭人冒用照片代言進行詐騙，為避免再有人受騙，挺身站出來加入宣導反詐。（員林警分局提供）

    2023/04/01 19:34

    〔記者陳冠備／彰化報導〕藝人梁佑南今年3月遭人盜用臉書圖片代言「女神褲」一頁式廣告，還有王仁甫、季芹夫婦背書，她好友見狀立即下單購買，但寄來產品材質奇差，也沒減重效果，後來梁佑南接到好友告知，才知遭冒名詐欺，近日她受彰化警方邀請，擔任「打詐彰化隊」反詐騙大使，希望以切身經驗，提醒大家小心防詐。

    53歲的梁佑南外型亮麗，體態保養得宜，經常在臉書分享保養秘方，沒想到被詐騙業者盯上，盜用她的圖片冒稱她代言磁石能量女神褲，不少民眾因此受騙，事後她趕緊在臉書提醒消費者這是詐騙，但仍餘波盪漾，為此，她近日特別南下員林百果山，與員林分局偵查隊一起拍攝反詐宣導短片，直接挺身打詐。

    梁佑南說，她確實有穿過這條褲子，也跟該褲子廠牌老闆熟識，但沒有幫忙代言，且這條褲子她自己買就要2000元，怎麼可能才賣990元，一看就是詐騙，最可惡的是她朋友被騙買了，才發現材質卻奇差無比，覺得詐騙行為沒有羞恥心，也糟蹋原廠設計者的苦心。

    不希望再有民眾因此受騙！梁佑南說，因為近來臉書詐騙廣告猖獗，並看準民眾想「撿便宜」心態，推出低於市價的商品，或將藝人、網紅的大頭照設為主要頭像，意圖誤導是名人代言或銷售，藉此吸引不知情的民眾下單購物，對此民眾一定謹慎！謹慎！再求證！只要不貪小便宜，就能杜絕被詐騙的機會。

    員林分局長葉文啟表示，近年詐欺犯罪手法多變，對人民造成龐大的財產損失，如何「識詐」，為當前警政重點，由於名人遭冒名盜用進而詐騙案件不斷，打詐彰化隊特地邀請曾受其害的藝人來協助反詐騙宣導，藉此希望透過不同族群、不同年齡層，以不同的宣導方式，讓更多民眾認識詐騙，進而有效防止民眾被害。

    梁佑南受彰化警方邀請，擔任「打詐彰化隊」反詐騙大使，近日與員林分局偵查隊一起拍攝反詐宣導短片。（員林警分局提供）

    梁佑南受彰化警方邀請，擔任「打詐彰化隊」反詐騙大使，近日與員林分局偵查隊一起拍攝反詐宣導短片。（員林警分局提供）

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