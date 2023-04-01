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    首頁　>　社會

    高雄離奇翻車找到人了！2男說法「離奇」 稱「無照」才落跑

    警消人員到場卻發現車無人，肇事駕駛和乘客也不知去向。（民眾提供）

    警消人員到場卻發現車無人，肇事駕駛和乘客也不知去向。（民眾提供）

    2023/04/01 19:03

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    獨家》高雄離奇車禍！轎車四輪朝天 警消到場卻不見人影

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區今天（1日）早上9點多發生車禍，轎車擦撞路旁停車格車輛翻覆，四輪朝天，肇事駕駛卻落跑不見人影！警方以車追人，下午2點多找到自稱駕駛的32歲葉男和乘客蔡男，2人聲稱因「無照」才會落跑，警方將深入調查詳細肇事落跑原因。

    三民二分局陽明所指出，翻覆的黑色轎車是蔡男所有的權利車，但2人聲稱當時是葉男駕駛，行車途中為了撿手機，不慎擦撞到路旁車輛而翻車。葉男向警方聲稱，車禍發生後，他從駕駛座爬出來，不久即徒步離開現場；蔡男則說，當時他在睡覺，不知如何發生車禍，但驚醒時發現葉男已不見蹤影，自行搭計程車離去。2人都無外傷且未就醫。

    據了解，肇事地點沒監視器，對於兩人說法，警方仍有所保留，已知自稱非駕駛的蔡男過去有酒駕記錄，葉男則無前科，警方也將持續追查詳細肇事及肇逃原因。

    這起車禍發生在上午9點27分，地點是三民區澄清路近覺民路口，據9點30分鐘路過的民眾指出，行經時發現1輛轎車非常誇張的四輪朝天仰躺在車道上，當時車子旁有2人，其中1名穿著白衣短褲的男子就蹲在翻車的駕駛座旁講電話和從車內拿東西。警消獲報趕抵現場，卻發現車內沒人，也找不到肇事駕駛和車上乘客。

    民眾上午路過澄清路時發現有車輛翻覆，車旁有疑似肇事駕駛。（讀者獨家提供）

    民眾上午路過澄清路時發現有車輛翻覆，車旁有疑似肇事駕駛。（讀者獨家提供）

    黑色轎車擦撞路旁停車格的銀色轎車後翻覆在路中，但車上人員不知去向。（民眾提供）

    黑色轎車擦撞路旁停車格的銀色轎車後翻覆在路中，但車上人員不知去向。（民眾提供）

    黑色轎車擦撞路旁停車格的銀色轎車後翻覆在路中，但車上人員不知去向。（民眾提供）

    黑色轎車擦撞路旁停車格的銀色轎車後翻覆在路中，但車上人員不知去向。（民眾提供）

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